La 72ª entrega de los Emmy Awards, el máximo reconocimiento a la excelencia en la televisión se realizará el domingo 20 de septiembre, en una ceremonia virtual que tendrá a Jimmy Kimmel como anfitrión, en el que las estrellas de Hollywood podrán participar desde sus casas.

La primera gala de premiaciones realizada a distancia como consecuencia de la pandemia por COVID-19, será transmitida por TNT (doblada al español) y TNT Series, en idioma original, a las 21.00 horas, con las traducciones de Ileana Rodríguez y Sebastián Pinardi, y los comentarios de Rafa Sarmiento. Una hora antes, a las 20.00 horas, se emitirá un pres-show con todos los detalles de la gala, juegos, entrevistados, trivias y un acercamiento especial a todos los fans de las series. Esta previa será conducida por Ileana Rodríguez y Lety Sahagún.

La edición 2020 de los Emmy Awards tiene a Watchmen (26), The Marvelous Mrs. Maisel (20), Succession (18) y Ozark (18) como los máximos favoritos al ser los programas que más nominaciones consiguieron por sus registros de la última temporada.

Lee también: De “Watchmen” a “The Mandalorian”: La lista completa de los nominados a los Emmy Awards 2020

Entre las categorías más destacadas, para Mejor serie de Drama la lucha estará entre Better Call Saul, The Crown, The Handmaid’s Tale, Killing Eve, The Mandalorian, Ozark, Stranger Things y Succession. La Mejor comedia tendrá a un vencedor entre Curb Your Enthusiasm, Dead to Me, The Good Place, Insecure, The Kominsky Method, The Marvelous Mrs. Maisel, Schitt’s Creek y What We Do In The Shadows. Para Mejor miniserie, las postulaciones recayeron en Little Fires Everywhere, Mrs. America, Unbelievable, Unorthodox y Watchmen.

Los Emmy Awards son otorgados por La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (Academy of Television Arts & Sciences), La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión (National Academy of Television Arts & Sciences) y La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión (International Academy of Television Arts & Sciences).

Se celebrarán el domingo 20 de septiembre y se podrán ver en TNT (doblada al español) y TNT Series, en idioma original, a las 21.00 horas.