Tita Ureta en la Gala de Viña 2026: Desfiló embarazada de seis meses con vestido usado por Paris Hilton

La periodista y conductora desfiló embarazada de seis meses con un vestido que, horas antes, había descrito como una pieza “icónica”, pues había sido utilizada previamente por una artista internacional durante una visita a Chile.

Isidora “Tita” Ureta llamó la atención en redes sociales este viernes tras su paso por la alfombra roja de la Gala del Festival de Viña 2026, instancia en la que desfiló embarazada de seis meses.



La periodista de 34 años, que en febrero de 2023 fue elegida como la primera Embajadora del Festival de Viña junto a José Luis Reppening, lució un vestido dorado de Claudio Mansilla.

Según ella misma contó en el backstage, la prenda tiene 11 años de historia y fue utilizada por Paris Hilton.

“Paris Hilton vino a Chile y escogió este vestido para utilizarlo para un evento y después le cortamos la ‘guatita’ y le dimos una segunda vida“, contó. “Yo creo que va a dar que hablar. Hay mujeres a las que no les gusta mostrar la panza, que (dicen que) hay que cuidarla. A mí me hace sentir joven, cómoda”, añadió.

Horas antes, en entrevista con Mega, canal a cargo de la transmisión oficial de Viña 2026, Ureta había descrito la prenda como “icónica” y adelantó que tenía una historia particular.

“Es icónico, porque lo utilizó una artista internacional que ha estado en nuestro país; y que, cuando vino, ella se lo puso”, señaló.

Además, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, la también conductora de televisión compartió “un adelanto” en blanco y negro de su look para la alfombra roja, con un acercamiento a su abdomen.