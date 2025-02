Timothée Chalamet conversa con Kendrick Lamar antes de su presentación en el Super Bowl: “Siempre he sido tu fan”

El rapero y el actor hablaron sobre su proceso creativo y su conexión con Bob Dylan en un video publicado por la NFL.

Antes de su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl el domingo 9 de febrero, Kendrick Lamar compartió una conversación con Timothée Chalamet, quien interpreta a Bob Dylan en la biopic A Complete Unknown. En el video, publicado por la NFL en X (antes Twitter), ambos discutieron su proceso creativo y su admiración mutua.

“He sido fanático de tu música desde siempre y ver dónde estás ahora, hombre”, dijo Chalamet a Lamar. “Es una locura, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Y sigues subiendo, hermano. Es increíble”.

Una conversación sobre creatividad y fracaso

Según reportó NME, ambos artistas compartieron sus métodos para enfrentar los desafíos en sus respectivas disciplinas. Chalamet explicó cómo la actuación requiere perder la autoconciencia y aceptar el fracaso. “Si no tienes público, es solo una forma de locura. ¿Qué estás haciendo entonces?”, comentó.

El actor también reflexionó sobre la importancia de aprender de los errores. “Siempre trato de aceptar el fracaso —hablabas de eso el otro día—, la parte más importante de un mal día es la forma en que lo dejas atrás. Si puedes terminar un mal día o una mala toma con una actitud positiva, entonces no tienes nada que temer”.

Por su parte, Lamar habló sobre su enfoque en la composición. “Tengo que seguir moviendo la pluma. Es mi forma de mantener la cordura… Y también me da la oportunidad de conocerme a mí mismo, de descubrir quién soy”, afirmó.

La conexión entre ambos no se limita a la creatividad. El éxito de Lamar Not Like Us incluye un sample de una canción de Ray Charles que Dylan utilizó en su tema Ballad Of A Thin Man. Este vínculo artístico añade una capa de significado a su conversación.

Con el Super Bowl como escenario, Lamar se prepara para ofrecer un espectáculo que refuerce su posición como uno de los artistas más influyentes de su generación.