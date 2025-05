The Who despide a su baterista, Zak Starkey, por segunda vez en un mes

Pete Townshend declaró que la decisión fue parte de un cambio necesario para la agrupación, mientras que Starkey asegura que le pidieron mentir sobre los motivos de su salida.

Londres (CNN) — La legendaria banda de rock The Who se ha separado de su baterista Zak Starkey por segunda vez en un mes, según anunciaron ambas partes el domingo a través de Instagram.

Mientras que Pete Townshend, guitarrista y principal compositor del grupo, dio a entender en su comunicado que la decisión fue mutua, Starkey aseguró que había sido “despedido” y que le habían pedido “emitir un comunicado diciendo que renunciaba a The Who para dedicarme a otros proyectos musicales”.

“Han sido semanas caóticas, yendo y viniendo como un maldito fuelle”, añadió Starkey.

Hijo del baterista de The Beatles, Ringo Starr, Starkey ha tocado con The Who desde 1996. Fue despedido por primera vez el mes pasado, después de que, según informes, la banda quedara insatisfecha con su desempeño durante un concierto en el Royal Albert Hall de Londres.

Sin embargo, pocos días después, Townshend y Starkey anunciaron que el músico se reincorporaría a la banda tras superar “algunos problemas de comunicación, personales y privados por parte de todos, … que afortunadamente se resolvieron”.

View this post on Instagram A post shared by Yolanda Tarbox (@yaggerdang)

Townshend también se refirió al concierto en el Royal Albert Hall, señalando que “tal vez no dedicamos suficiente tiempo a las pruebas de sonido, lo que nos generó problemas en el escenario”.

“El sonido en el centro del escenario siempre es el más difícil de manejar. Roger no hizo nada mal, solo ajustó sus monitores intrauditivos. Zak cometió algunos errores y se ha disculpado. Aunque con un pato de goma como baterista”, agregó.

No está claro por qué se revirtió la decisión de reintegrar a Starkey. CNN contactó a representantes de The Who para obtener comentarios.

Townshend declaró este domingo que “ha llegado el momento de un cambio”, y añadió: “Zak tiene muchos nuevos proyectos en marcha y le deseo lo mejor”.

Por su parte, Starkey respondió que tiene “otros proyectos y siempre los ha tenido”, explicando que “The Who han sido esporádicos o minimalistas en las giras la mayoría de los años, salvo por dos giras extensas en 2000 y 2006/7”.

“Ninguno de estos otros trabajos ha interferido con The Who ni fue un problema para ellos”.

View this post on Instagram A post shared by therealzakstarkey (@therealzakstarkey)

Un representante de Starkey aseguró a CNN que el músico está “bastante tranquilo con todo el asunto” y que ahora está centrado en un proyecto más contemporáneo, en referencia a su supergrupo Mantra of the Cosmos, cuyo próximo sencillo contará con la participación de Noel Gallagher, exintegrante de Oasis.

La salida de Starkey se produce apenas tres meses antes de que The Who inicie su gira de despedida por Norteamérica, casi 60 años después de su primera presentación en ese continente.

De los cuatro miembros fundadores de la banda, solo Townshend y el vocalista Roger Daltrey siguen con vida. El bajista John Entwistle falleció en 2002, mientras que el baterista Keith Moon, padrino de Starkey, murió en 1978.

Desde entonces, Starkey se había “convertido prácticamente en el baterista ‘no oficial’ oficial de The Who”, según el sitio web de la banda.

Townshend anunció que Scott Devours tomará el lugar de Starkey en la próxima gira. Devours ha tocado en presentaciones solistas de Daltrey y ya ha reemplazado a Starkey anteriormente como baterista de The Who.