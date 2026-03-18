Temporada 4 de “The White Lotus” se filmará en Francia: Nuevos actores y elenco confirmado hasta ahora

La cuarta entrega de “The White Lotus” continúa ampliando su reparto con cinco nombres nuevos en un elenco que ya incluía a Helena Bonham Carter, Steve Coogan y Vincent Cassel. La nueva temporada tendrá una nueva historia, pero mantendrá el formato de seguir a huéspedes y empleados de un resort de lujo durante una semana.

HBO confirmó cinco nuevas incorporaciones al elenco de la cuarta temporada de The White Lotus.

Se trata de los actores Chloe Bennet, Max Greenfield, Charlie Hall, Kumail Nanjiani y Jarrad Paul.

Por ahora, no se han informado los personajes que interpretarán en los nuevos episodios.

La próxima entrega, en tanto, mantendrá el formato de la serie: una historia nueva por temporada, centrada en un grupo distinto de huéspedes y trabajadores del resort White Lotus durante una semana.

Esta vez, la producción se trasladará a Francia, con rodaje previsto en la zona de la Riviera y también en París, de acuerdo con reportes de prensa especializada.

El escenario principal de esta temporada sería un hotel de lujo en Saint-Tropez, donde el equipo seleccionó el Château de la Messardière como base para el lujoso hotel francés.

¿Cuál es el elenco confirmado hasta ahora?

Antes de este anuncio, ya se habían oficializado nombres como Sandra Bernhard, Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Steve Coogan, Ari Graynor, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka y Nadia Tereszkiewicz, entre otros.

En el caso de Cassel, Corentin Fila y Tereszkiewicz, su incorporación fue informada previamente como parte del bloque de actores franceses que se suman al proyecto para la temporada ambientada en dicho país.

El detrás de cámaras de The White Lotus

The White Lotus es una serie creada, escrita y dirigida por Mike White, quien también figura como productor ejecutivo junto a David Bernad y Mark Kamine.

Por el momento, HBO no ha anunciado fecha de estreno para la temporada 4, aunque distintos reportes sitúan el lanzamiento no antes de 2027, considerando el calendario de producción y rodaje.