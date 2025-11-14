“The Seduction”: Lucas Bravo, Vincent Lacoste y Jessica Palud cuentan a CNN Chile cómo reinventaron “Las amistades peligrosas” en HBO Max

Estrenada este viernes, la miniserie francesa The Seduction (Merteuil: Juegos de seducción) reimagina Las amistades peligrosas como la historia de ascenso de Isabelle de Merteuil, rodeada por figuras como Valmont y Gercourt en la aristocracia previa a la Revolución. Lucas Bravo, Vincent Lacoste y la directora Jessica Palud contaron a CNN Chile cómo construyeron un relato íntimo, crudo y “nunca vulgar”, centrado en el deseo y el precio de la libertad emocional y sexual en un mundo hecho para los hombres.

Este viernes debutó en HBO Max la miniserie francesa The Seduction (Merteuil: Juegos de seducción), escrita por Jean-Baptiste Delafon y dirigida por Jessica Palud como una precuela de la novela Las amistades peligrosas (1782), de Pierre Choderlos de Laclos.

La producción se suma a una larga tradición de adaptaciones del libro (desde la versión de Stephen Frears con Glenn Close como protagonista en 1988 hasta lecturas más libres como Cruel Intentions, en 1999), dentro de un contexto histórico y social en el que aristas como el poder, la reputación y el deseo funcionan como moneda de cambio.

La ficción sigue el recorrido de Isabelle de Merteuil (Anamaria Vartolomei), una joven marcada por la traición y la humillación social que emprende un camino para convertirse en la Marquesa de Merteuil, una de las cortesanas más influyentes de París, guiada por su tía Madame de Rosemonde (Diane Kruger).

A su alrededor, en tanto, orbitan figuras masculinas como el vizconde de Valmont (Vincent Lacoste) y el conde de Gercourt (Lucas Bravo), quienes encarnan distintas formas de privilegio, deseo y violencia simbólica en la aristocracia del siglo XVIII.

En ese entorno previo a la Revolución Francesa, Merteuil: Juegos de seducción, se presenta como “una exploración del precio de la libertad emocional y sexual en un mundo donde las mujeres tenían pocas posibilidades”, según la descripción oficial de HBO Max. Y su propia directora ya ha descrito la puesta en escena como “algo parecido al MeToo” de la época.

“Un Friends del siglo XVIII, pero convertido en thriller psicológico”

The Seduction no es un drama de vestuario “clásico”, sino un relato descrito como crudo, sensual y casi febril. ¿Cómo se evita el cliché del género para hacer algo distinto? Jessica Palud (Being Maria, Revenir), directora de la serie, señaló que la estrategia parte por desarmar la idea de que el atractivo está en las pelucas y los palacios y enfocarlo en las personas.

“Les Liaisons Dangereuses (título original de la novela) es una historia extremadamente íntima, así que sí, hay escenas de fiestas y de sexo colectivo. Pero en realidad, es una serie de personajes. Es una serie sobre lo que pasa en las miradas, lo que pasa en los diálogos, lo que pasa también en los silencios: con cómo nos miramos, cómo cambia una mirada”, definió.

“La historia es cruda, porque la época es cruda. No siempre todo era bello y a veces había que mostrarlo. Y al mismo tiempo, evité por todos los medios caer en la vulgaridad. Intenté, siempre, incluso en secuencias de sexo o de relaciones, mostrar la verdad y ser justa con eso, y no mostrar por mostrar, sino que siempre cuente algo”.

Para Palud, la clave fue tratar este universo como un “huis clos”. Una especie de encierro sofisticado donde todos conviven en un mismo espacio y algo que ella misma define como “el Friends de la época, pero convertido en thriller psicológico”.

Su prioridad, dijo, era “estar siempre en la cabeza de los personajes y en su evolución” y construir episodios que no se sintieran como una repetición, sino como capítulos de “una película muy larga de cuatro o cinco horas”, filmada de manera fragmentada durante cuatro meses.

Esa dinámica no lineal obligó a un trabajo fino con el elenco. “A veces rodábamos por la mañana escenas del primer episodio y luego Anamaria se convertía en la Merteuil del episodio 6”, recordó.

Para no perder el hilo, Palud ensayó tres semanas con los actores y desarrolló con ellos una especie de mapa emocional.

“Trabajamos mucho el estado de sus personajes y quiénes eran, y al final teníamos como palabras clave cuando llegábamos a las secuencias: ‘¿En qué punto estás?’. Porque incluso ellos a veces se perdían: ‘¿De qué episodio es esto?’ ‘¿Cómo está mi personaje?’. Tratamos de tener siempre una palabra clave, un antes y un después, decir: ‘En este momento, estás acá’, con dos o tres palabras, y así lo conseguíamos, al menos para que ellos pudieran reencontrarse con su personaje”, concluyó.

Gercourt y Valmont: Deseo, poder y blindaje social

Si el corazón de la serie está en la historia de Isabelle, parte de su fuerza dramática pasa por la forma en que los hombres del relato encarnan y los privilegios de clase y género de la época.

La trama no se limita a las dinámicas sexuales, sino que también habla de poder y autonomía: ¿Hasta qué punto, entonces, los dos protagonistas masculinos reflejan o desafían las convenciones sociales de la época y cómo trabajan para traducir esa idea de libertad y deseo en la pantalla?

Lucas Bravo (conocido globalmente por su rol como Gabriel en Emily in Paris) se pone en los zapatos de Gercourt, un aristócrata aparentemente intocable.

“Exploré a Gercourt y traté de definir su personalidad y sus actos a través del prisma de un niño abandonado. Alguien que lo tuvo todo, todo el dinero del mundo, pero unos padres que no se preocupaban por él. Así que tuvo que construir un tipo de autonomía para blindarse ante el amor que no recibió. Yo no leí el libro, es solo lo que me ayudó a entender sus patrones y tener compasión por él”, admitió a CNN Chile.

Bajo su perspectiva, esa misma coraza emocional se cruzó con la lógica de poder y anhelo que organiza el universo de la serie.

“El deseo está siempre presente en cada personaje y en todos los aspectos de nuestra sociedad”, reflexionó. “Siento que es una subdivisión del poder. Todo el mundo usa el deseo para obtener poder en la serie, y el poder también está muy presente. The Seduction es como la política, pero en vez de política, los motores son el sexo y el deseo. Esta época refleja muchísimo la nuestra, así que creo que todos nuestros personajes tienen algún tipo de autonomía y están implicados en un juego de poderes a través del prisma del deseo”.

Y en dicha estrategia, añadió, lo interesante es observar “qué pasa cuando todas esas personas que están jugando el mismo juego, pero con herramientas y arquitecturas sociales distintas, intentan conseguir lo que quieren. Porque todos quieren lo mismo al mismo tiempo”.

Vincent Lacoste, ganador del César a Mejor Actor de Reparto en 2019 por Illusions Perdues, en tanto, interpreta al vizconde de Valmont, figura central del original de Laclos y aquí reposicionado como rival, aliado y espejo de la protagonista.

En su lectura, lo que une y separa a Valmont y Gercourt resume buena parte de los ejes de la serie, y pone el foco en el lugar que ocupan ambos dentro de la jerarquía social del relato.

“Siento que la independencia y la autonomía de nuestros personajes es su poder. Incluso en nuestra relación en la serie, son un poco rivales, casi enemigos… pero en muchos sentidos, por sus poderes. Porque son ricos, porque son hombres, están mucho más cerca entre ellos que de, por ejemplo, Merteuil o Rosemonde. Incluso si, para mí, ella es mi tía y mi interés amoroso”.

Bajo dicha lógica, añadió que la rivalidad entre ambos personajes está atravesada por la seguridad que les da la estructura social. “En cierto modo, Gercourt es mi enemigo y trata de atacarme durante toda la serie… pero sabe que, al final, no me va a pasar nada. En el peor de los casos, me condenarán a prisión seis meses y después volveré y seremos amigos otra vez. Eso sentí que era poder y que era libertad“, sintetizó a CNN Chile.

Merteuil: Juegos de seducción se compone de seis episodios y se estrena como miniserie limitada.

En América Latina, los capítulos estarán disponibles en HBO Max, con un estreno semanal desde este 14 de noviembre hasta el 19 de diciembre.