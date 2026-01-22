Cultura premios oscar

The Secret Agent: La cinta brasileña nominada a Mejor Película en los Oscar

Por Miguel Buksdorf

22.01.2026 / 13:51

El filme también fue nominado en las categorías de "Mejor actor principal", "Mejor película internacional" y "Mejor reparto".

Este 15 de marzo, desde el Dolby Theatre de Hollywood en Los Ángeles, Estados Unidos, se llevará a cabo la 98° edición de los Premios Oscar, organizados por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS). En la instancia se premiará en diferentes categorías a las mejoras películas del 2025.

Durante la mañana del 22 de enero, la Academia dio a conocer a los nominados para cada categoría y fue en este anuncio que la película brasileña The Secret Agent, acaparó la atención al ser nominada a cuatro categorías, siendo “Mejor Película” una de estas.

Otros premios a las que fue nominada son  “Mejor película internacional”, “Mejor reparto” y la nominación de Wagner Moura como “Mejor actor principal”.

Los Ángeles (Estados Unidos), 22/01/2026.- Nominados a mejor película internacional en la ceremonia de nominaciones a la 98° edición de los Premios de la Academia (Oscar 2026). EFE/EPA/CHRIS TORRES

¿De qué trata The Secret Agent?

“Bajo el espectro amenazador del Brasil de 1977, conocemos a Marcelo, un hombre de unos 40 años que se ha mudado recientemente a Recife, en la costa noreste de Brasil, para escapar de un pasado violento” dice la sinopsis de la película brasileña.

Protagonizada por el actor Wagner Moura y escrita y dirigida por Kleber Mendonça Filho, cuenta la historia de un profesor e investigador perseguido durante los últimos años de la dictadura militar en Brasil.

El protagonista es un experto en tecnología que huye a Recife durante la dictadura militar del país en 1977, buscando reunirse con su hijo mientras recorre un ambiente de paranoia, corrupción y peligro.

La película tuvo su estreno en el Festival de Cine de Cannes de 2025 el 18 de mayo, donde obtuvo los premios a Mejor Actor para Wagner Moura y Mejor Director para Kleber Mendonça Filho.

Además fue ganadora de los premios de Mejor Actor en una Película – Drama y Mejor Película en Lengua Extranjera en la edición 83° de los Premios Globo de Oro.

12/01/2026.- El actor brasileño Wagner Moura en la sala de prensa con el premio al mejor actor de cine dramático por «The Secret Agent» durante la 83.ª ceremonia anual de los Globos de Oro EFE/EPA/CHRIS TORRES

