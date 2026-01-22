The Secret Agent: La cinta brasileña nominada a Mejor Película en los Oscar

El filme también fue nominado en las categorías de "Mejor actor principal", "Mejor película internacional" y "Mejor reparto".

Este 15 de marzo, desde el Dolby Theatre de Hollywood en Los Ángeles, Estados Unidos, se llevará a cabo la 98° edición de los Premios Oscar, organizados por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS). En la instancia se premiará en diferentes categorías a las mejoras películas del 2025.

Durante la mañana del 22 de enero, la Academia dio a conocer a los nominados para cada categoría y fue en este anuncio que la película brasileña The Secret Agent, acaparó la atención al ser nominada a cuatro categorías, siendo “Mejor Película” una de estas.

Otros premios a las que fue nominada son “Mejor película internacional”, “Mejor reparto” y la nominación de Wagner Moura como “Mejor actor principal”.

¿De qué trata The Secret Agent?

“Bajo el espectro amenazador del Brasil de 1977, conocemos a Marcelo, un hombre de unos 40 años que se ha mudado recientemente a Recife, en la costa noreste de Brasil, para escapar de un pasado violento” dice la sinopsis de la película brasileña.

Protagonizada por el actor Wagner Moura y escrita y dirigida por Kleber Mendonça Filho, cuenta la historia de un profesor e investigador perseguido durante los últimos años de la dictadura militar en Brasil.

El protagonista es un experto en tecnología que huye a Recife durante la dictadura militar del país en 1977, buscando reunirse con su hijo mientras recorre un ambiente de paranoia, corrupción y peligro.

La película tuvo su estreno en el Festival de Cine de Cannes de 2025 el 18 de mayo, donde obtuvo los premios a Mejor Actor para Wagner Moura y Mejor Director para Kleber Mendonça Filho.

Además fue ganadora de los premios de Mejor Actor en una Película – Drama y Mejor Película en Lengua Extranjera en la edición 83° de los Premios Globo de Oro.