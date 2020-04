VIDEO RELACIONADO – Entrevista a Álex Ubago sobre su cuarentena ( 09:35)

Apenas un 5,7, fue la calificación que Pitchfork, el medio especializado en música, puso al sexto álbum de estudio de The Strokes, The New Abnormal.

El disco fue lanzado 10 de abril después de que el conjunto liderado por Julian Casablancas adelantara tres sencillos: At the Door, Bad Decisions y Brooklyn Bridge to Chorus.

“El álbum en su mayoría se siente como una resaca, es lento y ligero, y los ganchos más fuertes son tan familiares que requieren créditos de escritura adicionales para los éxitos de los ’80 que copian nota por nota”, criticó Pitchfork.

“The New Abnormal podría capturar cómo se sienten los Strokes: no están listos para desaparecer, ni están preparados para un regreso. En este momento, están demasiado cansados”, agrega la crítica.

De hecho, el segundo álbum de Bad Bunny, YHLQMDLG, resultó tener una mejor evaluación por parte de Pitchfork, con 8,5 de 10.

Sin embargo, así como hubo críticas duras, el nuevo disco de la agrupación estadounidense también recibió elogios. Rolling Stone, por ejemplo, le dio tres estrellas y media y afirmó que “podría ser el mejor desde los días de gloria de principios de los años 2000”.

El propio Casablancas admitido que The New Abnormal es su cuarto disco favorito de la banda, después de Is This It? y Room On Fire en los dos primeros lugares, y un misterioso tercer puesto que no quiso revelar.

Además, el músico dijo a Los Angeles Times que existió la posibilidad de posponer el estreno del álbum debido a las cuarentenas por el COVID-19, pero decidieron arriesgarse y publicarlo.

Escucha el álbum acá: