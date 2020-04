La primera imagen de la nueva versión de Dune fue liberada y tiene como protagonsita, como no podía ser de otra manera, a Timothée Chalamet.

En el primer adelanto gráfico de la cinta dirigida por Denis Villeneuve, y protagonizada por el actor de Call me by Your Name, muestra a nuestro héroe Paul Atreides caminando cabizbajo por lo que probablemente sea su planeta Caladan, mientras al fondo aparecen naves espaciales.

Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Zendaya, Stellan Skarsgard y Dave Bautista, son otros nombres del reparto de la película que se basa en la novela Dune (1965) de Frank Herbert y que tuvo una adaptación a cargo de David Lynch en 1984 protagonizada por Kyle MacLachlan (Twin Peaks).

Hasta el momento, desde Warner Bros., no han cambiado la fecha de estreno de la película, que está prevista para el 18 diciembre.

So your thoughts of this first shot of @RealChalamet as Paul Atreides? Looks cool. And overall this is a good sign that marketing campaign has started for #dune. Hopefully in December we will travel to Arrakis. pic.twitter.com/Ebjn8dJZmL

— Dune Universe (@TheDuneSaga) April 13, 2020