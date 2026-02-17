“The Mandalorian and Grogu” lanza nuevo tráiler: La película de Star Wars llegará el 21 de mayo

La cinta dirigida por Jon Favreau y protagonizada por Pedro Pascal, Sigourney Weaver y Jeremy Allen White estrena su primer avance extendido, con el Imperio caído pero los señores de la guerra aún acechando la galaxia.

Lucasfilm liberó este martes un nuevo tráiler y póster de “Star Wars: The Mandalorian and Grogu”, la esperada película que llevará a la dupla más querida de la franquicia a la pantalla grande.

El avance, disponible en versiones subtitulada y doblada, muestra a Din Djarin (Pedro Pascal) y su joven aprendiz enfrentando los restos del Imperio mientras la Nueva República intenta consolidar su poder. El filme, filmado para formato IMAX, estrenará el 21 de mayo exclusivamente en cines.

Un elenco de lujo detrás de la máscara

Dirigida por Jon Favreau, creador de la serie original, la película incorpora a Sigourney Weaver y Jeremy Allen White en roles aún no revelados. La producción corre a cargo de Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Ian Bryce, con música de Ludwig Göransson.

La historia continúa las aventuras del cazarrecompensas mandaloriano y Grogu en un período donde “los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la Galaxia”, según la sinopsis oficial.