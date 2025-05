“The Lords of the Rings: The Hunt for Gollum” ya tiene fecha de estreno: Andy Serkis volverá a interpretarlo

Originalmente se estrenaría en 2026, pero Serkis -quien también dirige el filme- comentó que debido a modificaciones se aplazó la fecha.

Los fanáticos de Gollum deberán tener un poco más de paciencia, ya que Warner Bros anunció recientemente que The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, se estrenará el 17 de diciembre de 2027.

La película, que es protagonizada y dirigida por Andy Serkis, estaba originalmente programada para estrenarse en 2026.

Serkis ha interpretado a Gollum mediante captura de movimiento desde el inicio de la franquicia dirigida por Peter Jackson.

Según se ha dado a conocer, el filme estaría situado en paralelo a los primeros sucesos de La Comunidad del Anillo, antes de que Frodo Bolsón deje la comarca.

De momento, solo está confirmado Serkis en el reparto, pero se habla de que deberían volver Viggo Mortensen (Aragorn) e Ian McKellen (Gandalf).