Michael Jackson en teatro: “THE LEGEND” anuncia dos funciones en Santiago durante abril

La obra musical basada en el repertorio de Michael Jackson aterriza en Santiago con dos funciones en CentroParque y entradas a través de Passline. La puesta en escena incluye banda en vivo y un elenco que aborda distintas etapas del artista.

El legado musical de Michael Jackson llegará a Santiago con “THE LEGEND – La Historia del Rey del Pop”, un montaje que tendrá dos funciones en CentroParque (Las Condes) durante abril.

La primera está programada para el jueves 10 de abril, a las 21:00 horas. La segunda, en tanto, quedó fijada para el viernes 11 de abril, a las 20:00 horas.

La obra se presenta como un espectáculo musical con banda en vivo, coreografías y una puesta en escena de carácter teatral.

El show considera más de 22 artistas en escena (entre intérpretes, cantantes, bailarines y músicos) y la dirección está a cargo de Gustavo Becerra.

El elenco contempla a tres intérpretes para representar distintas etapas del artista: Constanza Ayala, María Paz Córdova y Sebastián Suárez.

La música se interpretará en vivo y la dirección musical está atribuida a Jamie Ceja.

El anuncio del show en Santiago también coincide con un nuevo ciclo de atención global en torno a la figura de Jackson; marcado, entre otros hitos, por la preparación del estreno en cines de la película biográfica “Michael”, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson.

El largometraje tiene fecha de lanzamiento fijada para el 24 de abril de 2026.

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THE LEGEND – La Historia del Rey del Pop