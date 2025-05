Final de temporada de “The Last of Us”: Secretos, traiciones y el futuro incierto de Ellie

La confesión de Ellie, la traición de Jesse y el liderazgo de Abby redefinen los lazos en un final cargado de tensión y promesas de redención.

Advertencia: Esta nota contiene spoilers

(CNN) — The Last of Us concluyó su emotiva segunda temporada con un final que dejó a todos en vilo.

En el capítulo final del domingo, cargado de acción, un mortal reencuentro entre Ellie (Bella Ramsey) y Abby (Kaitlyn Dever) se desarrolló en Seattle, terminando con la sorpresiva muerte de Jesse (Young Mazino) durante un enfrentamiento en el teatro.

Así fue como ocurrió todo: tras un tenso intercambio con Jesse, ambos decidieron separarse. Ellie se fue a buscar un bote para llegar al acuario, donde creía que Abby estaba escondida. Jesse, en tanto, continuó con la misión de encontrar a Tommy (Gabriel Luna). Ellie logró llegar al acuario, después de un tenso encuentro con algunos Serafitas, y allí encontró a Owen (Spencer Lord) y Mel (Ariela Barer), amigos de Abby que estaban presentes cuando ella mató a Joel (Pedro Pascal) al inicio de la temporada.

Cuando ellos se negaron a decirle a Ellie dónde estaba Abby, Ellie disparó a Owen en el cuello y alcanzó a Mel de refilón. Lo que Ellie no sabía era que Mel estaba embarazada. Con sus últimos suspiros, Mel le suplicó a Ellie que sacara a su bebé, pero Ellie, afectada por el embarazo de Dina (Isabela Merced), no pudo hacerlo.

Finalmente, Jesse y Tommy encontraron a Ellie llorando sobre el cuerpo de Mel.

De vuelta en el teatro, Ellie, Tommy y Jesse estaban planeando cómo regresar a casa, mientras Tommy intentaba consolar a Ellie por la muerte de Mel y Owen, aunque sin éxito. Ellie estaba destrozada porque Abby seguía viva.

Poco después de que Tommy saliera a empacar, Ellie y Jesse escucharon un alboroto en el vestíbulo. Cuando cruzaron las puertas, Jesse recibió un disparo directo en la cara y Ellie se escondió detrás de la barra.

Abby estaba apuntando a Tommy con un arma cuando Ellie se mostró y le pidió a Abby que “lo dejara ir”. Ellie confesó que ella había matado a sus amigos porque “te estaba buscando… no quería hacerles daño”

“Te dejé vivir y lo desperdiciaste”, le dijo Abby a Ellie.

La pantalla se tornó negra mientras Abby levantaba su arma hacia Ellie y se escuchó un disparo, dejando en el aire si hubo o no una víctima.

En la siguiente escena, Manny despierta a Abby, aunque no queda claro en qué momento de la historia ocurre esta interacción. El episodio finaliza con Abby saliendo a un balcón que da hacia un estadio en Seattle, donde parece haber una granja próspera.

“Seattle día uno”, se leía en pantalla justo antes de los créditos finales.

Los productores ejecutivos Craig Mazin y Neil Druckmann hablaron en una conferencia de prensa con varios medios, a los que se les mostró un adelanto del episodio final antes de su estreno.

Adelantaron que, en la tercera temporada, como ocurre en el videojuego en el que se basa la serie, la perspectiva de Abby cobrará más fuerza y hará que los espectadores se pregunten si realmente es una villana.

También señalaron que, en adelante, la relación central de la historia pasará de Joel y Ellie a Dina y Ellie, lo que podría significar que el enfrentamiento final tenga un desenlace menos sombrío de lo que algunos temen. O quizás solo nos están jugando con la expectativa. El tiempo lo dirá.

Aquí lo que también ocurrió en el final: