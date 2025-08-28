Cómo participar en The Color Run Santiago 2025: Precios, kit oficial y detalles

Conocida como “los 5K más felices del planeta”, la actividad tendrá preventa exclusiva desde el 5 de septiembre y venta general desde el 6 de septiembre.

La corrida recreativa The Color Run, conocida mundialmente como “los 5K más felices del planeta”, volverá a realizarse en Chile el próximo domingo 9 de noviembre en Ciudad Empresarial.

The Color Run debutó en Chile en 2013 y, desde entonces, se ha consolidado como una de las corridas recreativas más masivas del país, con más de 50 ediciones realizadas.

Inspirada en el festival hindú Holi, la instancia, que no tiene carácter competitivo, permite que personas de todas las edades y condiciones físicas participen en un recorrido de cinco kilómetros que combina deporte, entretención y actividades familiares.

Asimismo, busca reunir a miles de participantes en una jornada marcada por la música, los colores y el carácter inclusivo del evento.

Según informó la organización, el evento comenzará a las 8:30 horas y contará con diferentes estaciones de color, espuma y espacios de animación con DJ en vivo.

Detalles de The Color Run Santiago 2025

Fecha: Domingo 9 de noviembre

Domingo 9 de noviembre Lugar: Ciudad Empresarial, Huechuraba

Ciudad Empresarial, Huechuraba Horario: Desde las 8:30 horas

