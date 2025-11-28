Teletón 2025: Revisa la programación de todos los shows de la transmisión

Ya comenzó el Black Friday: ¿Cuál es el sitio oficial del evento?
Las autoridades han llamado a la población a ingresar desde la página oficial a las tiendas, ya que estas plataformas agrupan sitios que cumplen estándares de seguridad y protección.
Desde la organización del evento benéfico etallaron qué cantante se presentará en cada bloque del Teatro Teletón y en el cierre del Estadio Nacional.
Desde la organización de la Teletón 2025 revelaron la programación completa y los horarios de cara al inicio de las llamadas “27 horas de amor”.
El esperado evento benéfico se desarrollará desde las 22:00 horas de este viernes 28 hasta la noche del sábado 29 de noviembre.
En la programación se detalla qué cantante se presentará en cada bloque del Teatro Teletón y en el cierre del Estadio Nacional.
(Desde el viernes a las 22:00 horas hasta las 02:00 de la madrugada del sábado)
(Desde las 02:00 de la madrugada del sábado hasta las 08:00 horas)
(Desde las 08:00 horas del sábado hasta las 13:30 horas)
(Desde las 14:00 horas del sábado hasta las 17:00 horas)
(Desde las 17:00 horas hasta las 21:00 horas)
(Desde las 22:00 horas del sábado, con orden de presentaciones sujeta a cambios)
