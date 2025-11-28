Teletón 2025: Revisa la programación de todos los shows de la transmisión

Desde la organización del evento benéfico etallaron qué cantante se presentará en cada bloque del Teatro Teletón y en el cierre del Estadio Nacional.

Desde la organización de la Teletón 2025 revelaron la programación completa y los horarios de cara al inicio de las llamadas “27 horas de amor”.

El esperado evento benéfico se desarrollará desde las 22:00 horas de este viernes 28 hasta la noche del sábado 29 de noviembre.

Bloque 1 – La Obertura

(Desde el viernes a las 22:00 horas hasta las 02:00 de la madrugada del sábado)

Alan García

Denisse Malebrán

Francisco Sazo

Roberto Márquez

Kanela

Polimá Westcoast

Alanys Lagos

Consuelo Schuster

Nicole

Cristián Castro

Emmanuel

Yuri

Lucero

Mijares

Katteyes

Bloque 2 – Trasnoche

(Desde las 02:00 de la madrugada del sábado hasta las 08:00 horas)

Obertura musical por influencers

Sketch “La oficina” del Jappening con Ja

Batalla de famosos / tributo a artistas

El Muro

Pablito Pesadilla

Loyaltty

Jualianno Sosa

Toly Fu

King Savagge

Lucky Brown

Históricos del sound

Cierre musical por influencers

Bloque 3 – Mañana familiar

(Desde las 08:00 horas del sábado hasta las 13:30 horas)

Plim Plim

Q_Are

Lara Campos

Otras sorpresas

Bloque 4 – Tarde Teletón

(Desde las 14:00 horas del sábado hasta las 17:00 horas)

Competencia Karting

Musical de actores

Bloque 5 – Cierre Teatro Teletón

(Desde las 17:00 horas hasta las 21:00 horas)

Zúmbale Primo y Don Francisco

Homenaje a la Nueva Ola

Darkiel

Bloque Estadio Nacional

(Desde las 22:00 horas del sábado, con orden de presentaciones sujeta a cambios)

Myriam Hernández

Pablo Alborán

Zúmbale Primo

Ana Torroja

Emilia Dides

Bray On

Nico Ruiz

Lucero

Jean Paul Olhaberry

María José Quintanilla

Stefan Kramer

Gino Mella

Francisca Valenzuela

Paulina Rubio

Noche de Brujas