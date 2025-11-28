Cultura Teletón 2025

Teletón 2025: Revisa la programación de todos los shows de la transmisión

Por CNN Chile

28.11.2025 / 11:26

Desde la organización del evento benéfico etallaron qué cantante se presentará en cada bloque del Teatro Teletón y en el cierre del Estadio Nacional.

Desde la organización de la Teletón 2025 revelaron la programación completa y los horarios de cara al inicio de las llamadas “27 horas de amor”.

El esperado evento benéfico se desarrollará desde las 22:00 horas de este viernes 28 hasta la noche del sábado 29 de noviembre.

En la programación se detalla qué cantante se presentará en cada bloque del Teatro Teletón y en el cierre del Estadio Nacional.

Bloque 1 – La Obertura

(Desde el viernes a las 22:00 horas hasta las 02:00 de la madrugada del sábado)

  • Alan García
  • Denisse Malebrán
  • Francisco Sazo
  • Roberto Márquez
  • Kanela
  • Polimá Westcoast
  • Alanys Lagos
  • Consuelo Schuster
  • Nicole
  • Cristián Castro
  • Emmanuel
  • Yuri
  • Lucero
  • Mijares
  • Katteyes

Bloque 2 – Trasnoche

(Desde las 02:00 de la madrugada del sábado hasta las 08:00 horas)

  • Obertura musical por influencers
  • Sketch “La oficina” del Jappening con Ja
  • Batalla de famosos / tributo a artistas
  • El Muro
  • Pablito Pesadilla
  • Loyaltty
  • Jualianno Sosa
  • Toly Fu
  • King Savagge
  • Lucky Brown
  • Históricos del sound
  • Cierre musical por influencers

Bloque 3 – Mañana familiar

(Desde las 08:00 horas del sábado hasta las 13:30 horas)

  • Plim Plim
  • Q_Are
  • Lara Campos
  • Otras sorpresas

Bloque 4 – Tarde Teletón

(Desde las 14:00 horas del sábado hasta las 17:00 horas)

  • Competencia Karting
  • Musical de actores

Bloque 5 – Cierre Teatro Teletón

(Desde las 17:00 horas hasta las 21:00 horas)

  • Zúmbale Primo y Don Francisco
  • Homenaje a la Nueva Ola
  • Darkiel

Bloque Estadio Nacional

(Desde las 22:00 horas del sábado, con orden de presentaciones sujeta a cambios)

  • Myriam Hernández
  • Pablo Alborán
  • Zúmbale Primo
  • Ana Torroja
  • Emilia Dides
  • Bray On
  • Nico Ruiz
  • Lucero
  • Jean Paul Olhaberry
  • María José Quintanilla
  • Stefan Kramer
  • Gino Mella
  • Francisca Valenzuela
  • Paulina Rubio
  • Noche de Brujas

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Teletón Chile (@teleton_chile)

