Teatro Municipal de Santiago anuncia “El Lago de los Cisnes” con miembros de la Ópera de París

El Teatro Municipal de Santiago se está preparando para dar término a su temporada de ballet 2025 con la tradicional obra de teatro "Cascanueces".¿Qué se espera para 2026? Revísalo en la siguiente nota.

Se acerca el fin del año, y con esto, comenzó el cierre de la temporada de ballet, presentada por el Teatro Municipal de Santiago, y se suman los nuevos anuncios de lo que traerá la parrilla de 2026.

Para el gran acto de cierre se presentará la histórica y tradicional obra de teatro Cascanueces, la que ya agotó sus entradas. La coreografía está realizada por la icónica leyenda británica del ballet, Mauna Gielgud, ex directora artística del The Australian Ballet y el Royal Danish Ballet, una de las compañías más antiguas del mundo, remontando sus orígenes en el siglo XVIII.

Una aclamada presentación que promete emocionar a toda la familia. La escenografía y vestuario estuvieron a manos de Jorge Gallardo, recordado artista plástico, escenógrafo y vestuarista de danza y ópera, Pedro-Pablo Prudencio y Christian Lorca en la dirección musical, y la iluminación de Ricardo Castro.

¿Te quedaste sin entradas?

El clásico navideño logró vender todas sus entradas, siendo un éxito en taquilla. Aún así, si no alcanzaste entradas para el icónico Cascanueces, desde ya se pueden obtener entradas para otra de las obras imperdibles de ballet.

Se trata de El Lago de los Cisnes de Ivan Nagy y Marilyn Burr, una pieza esencial del repertorio de las grandes compañías de ballet.

El título se presentará durante enero de 2026, con dos artistas invitados para los días 13 y 15, Inés McIntosh, la primera bailarina de la Ópera de París, y Shale Wagman, de la misma compañía. Ambos se presentarán en nuestro país bajo el convenio que el teatro de París mantiene con el Municipal de Santiago.

“Nuestro acuerdo con la Ópera De París, nos permite, más allá de la formación de profesores y alumnos, generar visitas de algunos de sus bailarines”, señaló Carmen Gloria Larenas, directora general del Teatro Municipal de Santiago.

Una instancia imperdible para los amantes de la cultura y el ballet, donde se relatan historias a través de la danza y permite conectar con el lado más sensible de nuestra naturaleza.

“Tanto para el público como para los artistas, siempre es una inspiración y motivación contactarse e inspirarse en otros artistas. Por eso, creemos que la visita de la estupenda Inés McIntosh y Shale Wagman renovarán el compromiso de todos con este título y su producción tan queridas”, finalizó Larenas.