¡Se casan! Taylor Swift anuncia su compromiso con Travis Kelce en redes sociales

La cantante confirmó que contraerá matrimonio con el jugador de los Kansas City Chiefs a través de una publicación que incluyó fotografías del anillo de compromiso.

Tras años de noviazgo, Taylor Swift anunció su compromiso con Travis Kelce este martes 26 de agosto.

La pareja dio a conocer la formalización de la relación mediante una publicación conjunta en Instagram, acompañada por la frase: “Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se van a casar”. (“Your English teacher and your gym teacher are getting married.”)

El romance entre ambos se hizo público en septiembre de 2023, cuando Swift asistió al partido de los Kansas City Chiefs, equipo de la NFL en el que Kelce juega desde 2013.

En menos de dos años, su noviazgo ha acompañado momentos de alta exposición.

La artista, que consolidó su impacto global con The Eras Tour, asistió a partidos clave de la NFL, incluyendo el Super Bowl 2024 en el que los Chiefs levantaron el trofeo.

Semanas antes, Swift hizo otro anuncio relevante: durante su debut en el podcast New Heights, conducido por Travis junto a su hermano Jason Kelce, reveló su duodécimo álbum: The Life of a Showgirl, que será lanzado el 3 de octubre.

La participación marcó un hito para el programa: alcanzó un récord Guinness con 1,3 millones de espectadores simultáneos en YouTube y se consolidó como el episodio más visto de la historia del podcast.

Mira la publicación de Taylor Swift y Travis Kelce con el anuncio de su compromiso