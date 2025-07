El Eras Tour de Taylor Swift vuelve en cera: Madame Tussauds celebra su legado con exposición global

El museo Madame Tussauds anunció este jueves la creación de 13 nuevas figuras de cera de la cantante Taylor Swift, cada una basada en vestuarios utilizados durante su gira The Eras Tour.

Las réplicas serán distribuidas en 13 ciudades de cuatro continentes, en lo que constituye el lanzamiento en diversas ciudades más grande realizado por la institución en sus 250 años de historia.

Las figuras fueron desarrolladas a lo largo de 14 meses por un equipo compuesto por más de 40 artistas.

Cada una retrata una etapa distinta de la carrera de Swift, representada a través de trajes que fueron parte del espectáculo en vivo.

El Eras Tour, en tanto, se llevó a cabo entre marzo de 2023 y diciembre de 2024, y es considerado uno de los eventos musicales de mayor convocatoria de la última década.

La distribución geográfica incluye museos en ciudades como Nueva York, Las Vegas, Hollywood, Orlando y Nashville, entre otras. Cada sede albergará una figura correspondiente a una de las eras musicales de la artista.

Por ejemplo, la versión de la era Speak Now se exhibirá en Hollywood, con el vestido lila diseñado por Nicole + Felicia.

En Las Vegas se presentará la figura de la era Fearless, que lleva un minivestido dorado con flecos de Roberto Cavalli.

En Nueva York estará disponible la figura asociada a Midnights, mientras que Orlando alojará la versión correspondiente a Reputation.

Ain’t it funny? Rumours fly! TAYLOR SWIFT…

13 new figures, launching in 13 cities across 4 different continents this summer 🤍🕰️💘🧣#MadameTussauds pic.twitter.com/Q2Kb9PTcBC

— Madame Tussauds London (@MadameTussauds) July 24, 2025