A los 61 años murió este miércoles la periodista Constanza “Tati” Penna, aquejada por la esclerosis múltiple y un agresivo cáncer, según informaron desde su familia.

La destacada profesional fue una reconocida conductora de Chilevisión, quien en el especial realizado por los 60 años del canal concedió una entrevista con Nicolás Copano, donde recordó pasajes de su carrera y también habló de su enfermedad.

En esa instancia comentó que se sentía “bien en la medida de lo posible”, pero “no tengo esperanza de mejorarme, porque uno de esta enfermedad no se mejora, hay esperanza de no empeorar”.

“Me gustaría poder chacotear con la Violeta, que es mi nieta que cumple 2 años (en diciembre del 2020)”, lamentó Penna, quien agregó que “hecho de menos la motricidad para eso”.

Hablando de la muerte, la periodista tuvo tiempo para una analogía. Consultada por cómo le gustaría ser recordada, dijo que “como esto nomás” y apuntó a su jardín.

“Cuando Jon Snow es revivido en Game of Thrones y le preguntan qué hay más allá, él dice: ‘nada’”, añadió.

En la misma línea, sostuvo que “hay que hacerlo todo ahora, todo lo que te haga feliz y, por añadidura, hacer feliz a los que te rodean”.

Por otra parte, Tati Penna también entregó unas palabras antes de despedirse, las que dedicó a las periodistas mujeres que se abren un camino en los medios de comunicación: “Manténganse en lo que están, no se dobleguen, no trancen, suena feo, ustedes son mujeres profesionales, al mismo nivel, no mujeres y profesionales”.

Y concluyó señalando que “sean consecuentes en las dos cosas, la historia las recordará, les juro, y otras seguirán después de ustedes, sean valientes”.

Revive la entrevista completa a Tati Penna acá: