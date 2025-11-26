“Task: Unidad Especial” vuelve por más: Qué se sabe de la temporada 2 del thriller policial de Mark Ruffalo

La serie, ambientada en los suburbios de Filadelfia y centrada en una unidad del FBI que persigue a una banda de asaltantes, se ubicó entre los debuts de mayor crecimiento de HBO Max.

La serie policial Task: Unidad Especial fue renovada para una segunda temporada.

Así lo informó HBO durante una presentación para la prensa en Nueva York.

La producción, creada por Brad Ingelsby (también responsable de Mare of Easttown) y protagonizada por Mark Ruffalo, continuará tras completar su primera tanda de episodios este año.

De acuerdo con los datos entregados por la cadena, la primera temporada se ubicó entre las tres series debut de mayor crecimiento de audiencia dentro de la señal, lo que contribuyó a la decisión de encargar nuevos capítulos.

La ficción se desarrolla en los suburbios de clase trabajadora de Filadelfia y sigue a un agente del FBI que lidera una unidad especial encargada de desbaratar una serie de robos violentos cometidos por un aparente padre de familia.

La serie cuenta con un elenco encabezado por Mark Ruffalo y Tom Pelphrey, junto a Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox y Martha Plimpton.

La primera temporada está compuesta por siete episodios y actualmente se encuentra disponible en HBO Max en la región.

Pese a que aún no se han comunicado fechas ni detalles de rodaje para la segunda temporada, el equipo creativo se mantiene encabezado por Ingelsby como creador, guionista principal y showrunner.

También contará con los directores y productores ejecutivos Jeremiah Zagar y Salli Richardson-Whitfield, además de Ruffalo en labores de producción.

Esta renovación, en tanto, implica que la historia ambientada en Pensilvania centrada en la tensión entre la unidad policial y la banda responsable de los robos tendrá continuidad más allá del arco cerrado de su primera temporada, que fue presentada originalmente como miniserie limitada.