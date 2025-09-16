El Superman de James Gunn aterriza en el streaming: Fecha de estreno en HBO Max y detalles

El filme forma parte de la iniciativa “Del cine a HBO Max”, que acerca los mayores estrenos de taquilla al streaming de manera exclusiva.

El esperado regreso de uno de los superhéroes más icónicos de DC Comics ya tiene fecha en streaming.

La nueva película Superman, dirigida por James Gunn y protagonizada por David Corenswet.

Se trata de la primera cinta en solitario de Superman en más de una década, lo que marca un hito para el personaje dentro del universo cinematográfico de DC.

La trama explora el conflicto de Clark Kent al equilibrar su doble vida: por un lado, como kryptoniano con poderes extraordinarios, y por otro, como humano criado en Smallville, Kansas.

En un contexto en que la sociedad percibe la bondad como un valor anticuado, el Hombre de Acero se enfrenta a uno de sus rivales más clásicos: Lex Luthor, interpretado por Nicholas Hoult.

El elenco incluye a Rachel Brosnahan en el papel de Lois Lane, Nathan Fillion como Linterna Verde e Isabela Merced como Mujer Halcón, además de otros personajes clave que enriquecen el universo de Superman.

Debutará en HBO Max el jueves 19 de septiembre de 2025 como parte del ciclo Del cine a HBO Max, que acerca a los usuarios los grandes estrenos de taquilla apenas semanas después de su paso por las salas de cine.

Un día más tarde, el filme también se emitirá a través del canal HBO.