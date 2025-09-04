Cultura cine

Superman, de James Gunn, tendrá segunda parte: DC confirma estreno para 2027

Por CNN Chile

04.09.2025 / 13:05

{alt}

El director dio a conocer la fecha exacta del estreno de la secuela, que llevará por título “Superman: Man of Tomorrow” y volverá a ser protagonizada por David Corenswet.

Ya es oficial: Superman, dirigida por James Gunn, tendrá su propia secuela.

La noticia fue confirmada por el propio director a través de sus redes sociales, donde además reveló la fecha exacta de estreno: el 9 de julio de 2027, bajo el título oficial Superman: Man of Tomorrow.

Llegará exactamente dos años después de su producción anterior.

El anuncio fue acompañado por una ilustración de cómic en la que aparecen Superman (interpretado por David Corenswet) y Lex Luthor (Nicholas Hoult), lo que sugiere que el antagonista seguirá siendo parte central de la historia.

 

Según las tramas originales de DC, Luthor desarrolla una armadura especial para igualar la fuerza del superhéroe, lo que podría marcar una confrontación directa en esta nueva entrega.

El reboot, estrenado el 9 de julio y dirigido y escrito por Gunn, logró convertirse en el filme de superhéroes más exitoso de 2025, tras superar los 612 millones de dólares en taquilla mundial.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Precios al alza y gasto por persona: ¿Cuánto costará celebrar estas Fiestas Patrias en Chile?

LO ÚLTIMO

Cultura Los mejores looks del Festival de Cine de Venecia 2025 (Galería de imágenes)
Minsal informa destitución de funcionarios involucrados en maltratos a extrabajador con condición TEA en Hospital de Osorno
Desafueran a diputado Sergio Bobadilla (UDI): Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió solicitud
Habilitan tránsito en el Túnel Lo Prado tras accidente en la Ruta 68 que generó gran congestión vehicular
Kast niega vínculos con Ricardo Inaiman y Patricio Góngora, los apuntados por reportaje de CHV sobre red de bots
Superintendencia de Pensiones multa a las siete AFP por incumplimientos en el pago a interconsultores