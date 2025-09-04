Superman, de James Gunn, tendrá segunda parte: DC confirma estreno para 2027

La noticia fue confirmada por el propio director a través de sus redes sociales, donde además reveló la fecha exacta de estreno: el 9 de julio de 2027, bajo el título oficial Superman: Man of Tomorrow.
Llegará exactamente dos años después de su producción anterior.
El anuncio fue acompañado por una ilustración de cómic en la que aparecen Superman (interpretado por David Corenswet) y Lex Luthor (Nicholas Hoult), lo que sugiere que el antagonista seguirá siendo parte central de la historia.
En conversación con CNN AM, la académica Patricia Esparza advirtió que este 18 los precios de la carne, el pan y las verduras presionarán los bolsillos familiares. Según sus estimaciones, una parrillada podría costar entre 5 y 8 mil pesos por persona.