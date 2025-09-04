Superman, de James Gunn, tendrá segunda parte: DC confirma estreno para 2027

El director dio a conocer la fecha exacta del estreno de la secuela, que llevará por título “Superman: Man of Tomorrow” y volverá a ser protagonizada por David Corenswet.

Ya es oficial: Superman, dirigida por James Gunn, tendrá su propia secuela.

La noticia fue confirmada por el propio director a través de sus redes sociales, donde además reveló la fecha exacta de estreno: el 9 de julio de 2027, bajo el título oficial Superman: Man of Tomorrow.

Llegará exactamente dos años después de su producción anterior.

El anuncio fue acompañado por una ilustración de cómic en la que aparecen Superman (interpretado por David Corenswet) y Lex Luthor (Nicholas Hoult), lo que sugiere que el antagonista seguirá siendo parte central de la historia.

Man of Tomorrow. In theatres July 9, 2027. pic.twitter.com/hegJEuRMTk — James Gunn (@JamesGunn) September 3, 2025

Según las tramas originales de DC, Luthor desarrolla una armadura especial para igualar la fuerza del superhéroe, lo que podría marcar una confrontación directa en esta nueva entrega.

El reboot, estrenado el 9 de julio y dirigido y escrito por Gunn, logró convertirse en el filme de superhéroes más exitoso de 2025, tras superar los 612 millones de dólares en taquilla mundial.