Subastarán “obscena” carta escrita por John Lennon a Cynthia Powell, su primera esposa

Se espera que el escrito sea vendido por cerca de 54.000 dólares.

(CNN) — Juntos, los Beatles escribieron algunas de las canciones de amor más perdurables del mundo. Las cartas de amor de John Lennon, en cambio, revelan una poesía diferente y más terrenal, y, por si fuera poco, también critican a Paul McCartney.

Una de estas cartas será subastada en Christie’s en Londres el 9 de julio, y se espera que alcance hasta 40.000 libras (54.000 dólares).

Añorando a su futura esposa, Cynthia Powell, mientras estaba en Hamburgo, Alemania, Lennon, que entonces tenía 21 años, escribió: “Te amo, te amo, te amo y te extraño muchísimo… ¡Ojalá estuviera de camino a tu piso con el periódico del domingo, bombones y una lata! ¡Oh, sí!”.

En otra parte de la carta de cuatro páginas, Lennon se quejó de los ronquidos de McCartney: “Paul está saltando sobre mi cabeza (está en una litera encima de mí y está roncando)… Shurrup Mcarntey (sic)”.

Para Thomas Venning, director de libros y manuscritos de Christie’s, “hay algo bastante conmovedor en la naturaleza vertiginosa y juguetonamente obscena de la carta”.

“Nos muestra a Lennon y Cynthia como dos jóvenes enamorados, y nos da una visión maravillosamente despreocupada y espontánea de Lennon en particular”, dijo Venning a CNN.

La carta de John Lennon a Cynthia Powell

Lennon escribió la carta (de la que Powell cortó dos pequeñas secciones, presumiblemente para censurarla) durante un período de seis días entre el 19 y el 24 de abril de 1962, mientras los Beatles tocaban su primera residencia en el Star-Club en Hamburgo.

“Uno siente que la vida es bastante simple para él en este momento: se trata de tocar música con los Beatles y volver a casa a ver a Cynthia”, agregó Venning.

Vive absolutamente en el presente, exhausto pero feliz, preocupado por nada más urgente que Paul roncando en la litera de arriba. En seis meses todo cambiaría, y la vida nunca volvería a ser tan sencilla.

Durante ese tiempo, la banda, todavía relativamente desconocida, cuya formación incluía al baterista Pete Best en lugar de Ringo Starr, trabajó duro y tocó para públicos indiferentes.

“El club es enorme y solo tocamos tres horas una noche y cuatro la siguiente, y tocamos una hora, luego tenemos un descanso de una hora, así que realmente no parece mucho tiempo… Dios, estoy agotado, son las 6 de la mañana y te quiero”, escribió Lennon.

Apenas nueve días antes de que comenzara a escribir su carta, otro exmiembro de la banda, el bajista Stuart Sutcliffe, murió repentinamente de una hemorragia cerebral a los 21 años.

La carta de Lennon comienza haciendo referencia a la muerte de su amigo íntimo y a su ansiedad por visitar a la prometida de Sutcliffe. “No he visto a Astrid desde el día que llegamos. Pensé en ir a verla, pero sería muy incómodo… No escribiré más sobre ello porque no es muy divertido”, escribió.

Así, pasa a un tema diferente e intenta disuadir a Powell de compartir casa con Dot Rhone, la entonces novia de Paul McCartney, en Liverpool.

“No me gusta la idea de que Dot se mude contigo para siempre porque, la verdad, nunca podríamos estar solos”, escribió. “Imagínate tenerla ahí todo el tiempo cuando estábamos en la cama, e imagina a Paul viniendo todo el tiempo, y sobre todo cuando yo no estaba”.

Lennon y Powell se casaron más tarde ese año, en agosto de 1962, y tuvieron un hijo, Julian, en abril de 1963 antes de divorciarse cinco años después.