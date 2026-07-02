Subastan grabaciones inéditas de Coldplay, incluyendo la demo de Chris Martin para la película de James Bond de 1999

Una colección de grabaciones de los primeros años de Coldplay llega a subasta a través de Wax Poetics, con materiales que datan de 1999 y pertenecen al productor, mezclador e ingeniero Chris Allison, quien trabajó con la banda en su EP ‘The Blue Room’. Entre las piezas más destacadas figura una demo inédita en la que Chris Martin grabó su propia versión del tema ‘The World Is Not Enough’ como candidata para la película de James Bond del mismo año. El tema fue finalmente grabado por Garbage, con música de David Arnold y letra de Don Black.

La demo de Martin, en formato guitarra acústica y voz, se conserva en una cinta de referencia original de Parlophone y, según el listado, nunca fue lanzada comercialmente ni se hizo pública antes. Ofrece, según los organizadores de la subasta, una visión de la dirección alternativa que pudo tomar la película de Pierce Brosnan como Bond.

Versiones tempranas de clásicos del debut de la banda

Según reportó NME, el archivo incluye además múltiples cintas DAT etiquetadas como ‘Coldplay Mixes’, un CD-R de mezclas maestras finales y otro de versiones masterizadas, con temas como ‘Spies’, ‘High Speed’, ‘See You Soon’, ‘Don’t Panic’, ‘Shiver’ y otros, algunos de los cuales difieren de las versiones comerciales finales.

Las grabaciones son descritas como las “primeras sesiones de estudio profesionales” de Coldplay, realizadas poco después de que los integrantes dejaran la universidad y firmaran con Parlophone. Sientan las bases de ‘Parachutes’ (2000).

Una parte de las ganancias de Allison irá destinada a Restore The Music, organización benéfica que apoya la educación musical en escuelas de zonas con alta vulnerabilidad socioeconómica.