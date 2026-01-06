¿Cuándo se estrena el documental de Stranger Things en Netflix? Todo sobre One Last Adventure

El documental ofrece material inédito, entrevistas con el elenco y acceso al cierre definitivo de Stranger Things, una de las producciones más exitosas de Netflix desde su debut en 2016.

Netflix confirmó el lanzamiento de un documental titulado One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 se estrenará en los próximos días y exclusivamente en su plataforma de streaming.

El documental ofrece un acceso detrás de cámaras al proceso de producción de la quinta y última temporada de Stranger Things, la serie que debutó en 2016 y se convirtió en uno de los fenómenos culturales más importantes de la última década.

La película presenta entrevistas con el elenco principal, incluidos momentos en los que reflexionan sobre sus personajes y la finalización de la saga.

Sigue al equipo creativo, liderado por los hermanos Matt y Ross Duffer, durante una jornada de un año de producción, mostrando desde la sala de guionistas hasta las escenas finales del rodaje.

Incluye material inédito, como la lectura final del guion, reacciones emocionales de los actores y conversaciones sobre decisiones creativas clave.

El documental fue dirigido por Martina Radwan, quien pasó aproximadamente un año documentando el proceso creativo y las experiencias del equipo detrás de Stranger Things 5.

Contexto del estreno

La quinta temporada de Stranger Things concluyó con su último episodio estrenado el 31 de diciembre de 2025, marcando el fin de la serie principal en la plataforma.

El documental, en tanto, llega como un complemento para los fans que deseen explorar en profundidad el detrás de escena de este cierre narrativo.

One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 estará disponible globalmente en Netflix para suscriptores sin costo adicional a partir del 12 de enero de 2026.