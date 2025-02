“They Dance Alone”: El día en que Sting escribió una canción sobre los detenidos desaparecidos y la “cueca sola” de Chile

Sting regresó a Chile, país que lo inspiró a escribir “They Dance Alone”, homenaje a la “cueca sola”, baile de protesta y duelo de familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura. Y en su reciente visita a la capital, sumó la canción a su setlist.

(EFE) — Cuatro décadas después de su debut en Chile, el británico Sting regresó este viernes al país que le inspiró una de sus mejores canciones, They Dance Alone (Cueca solo).

Esta homenajea la “cueca sola”, el baile tradicional chileno que las parejas y madres de los detenidos desaparecidos comenzaron a bailar en solitario como forma de duelo y protesta contra la dictadura.

Son muchas las historias que vinculan al exlíder de The Police con Chile.

Desde su recordada primera aparición en el Festival de Viña del Mar de 1982, cuando prometió jamás regresar bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), hasta sus ovacionados conciertos sinfónicos y numerosas presentaciones.

Pero ninguna se compara a la que tejió con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

“Esto es algo que vi cuando fui a Chile con The Police. Las madres y esposas de los desaparecidos hacen algo increíble. Ponen fotos de sus seres queridos en sus ropas y bailan en grupos con compañeros invisibles, frente a dependencias policiales”, publicó un medio local luego de que el cantante publicara en 1987 su segundo disco solista, …Nothing Like the Sun, que incluyó la canción They Dance Alone.

Sting quedó conmovido con lo que describió como un “gesto increíble de dolor y protesta (…) una forma femenina de combatir la opresión”, y explicó el peso de esta manifestación puntualizando: “La forma masculina es quemar autos y tirar piedras. Pero la forma femenina es mucho más poderosa, porque, ¿qué puede hacer la policía? Estas mujeres solo están bailando”.

¿Por qué están aquí bailando solas?

Tras el increíble éxito internacional del álbum, y pese a las palabras de no retorno a Chile, Sting participó en 1990 del concierto de Amnistía Internacional en Santiago; un evento que, tras pasar por Brasil y Argentina, llegó a la capital chilena para celebrar el retorno de la democracia y recordar a las víctimas del horror dictatorial.

Su interpretación marcaría para siempre la historia de la música en vivo en el país. Bajo en mano y acompañado por los suaves arpegios de su estrecho colaborador, el guitarrista argentino Dominic Miller, Sting empezó a interpretar la sentida pieza en español, generando espontáneos aplausos y vítores del público.

“Este recordado concierto se realizó después del final del régimen de Pinochet en el Estadio Nacional, un lugar que además fue destinado a la detención política y tortura al principio de la dictadura. El momento de la ‘cueca sola’ fue uno de los más emocionantes y esperanzadores para un país que buscaba construirse en base a la memoria y la justicia”, recordó a EFE el director de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos.

Pasados cerca de tres minutos y medio de interpretación, mientras Sting cantaba emocionado la línea ”un día danzaremos sobre sus tumbas, libres”, un grupo de mujeres entró en el escenario con las fotografías de sus familiares detenidos desaparecidos, permaneciendo junto al artista hasta el final de la canción, compartiendo abrazos y bailes pausados al son de los instrumentos.

“Bailan con los muertos”

Escrita en 1978 por Gala Torres, una de las principales impulsoras de la agrupación folclórica de la AFDD, la “cueca sola” es una creación que funde la denuncia de la desaparición forzada y el baile popular chileno, ejercicio que resulta en uno de los “actos de protesta” contra la dictadura “más relevantes de la historia, por lo que representa y por lo que es hoy”, dijo a EFE el documentalista Daniel Miranda, director de la película El baile de los cisnes.

“Es una respuesta hacia la dictadura no solo desde lo denunciable, sino también rompe la estructura performativa de la cueca. La dictadura se apropia de ella, hablando de patriotismo, y estas mujeres que buscan a sus familiares rompen esa lógica completamente, bailando solas y con una foto en el pecho de sus esposos, hijos, hermanos”, comentó el cineasta.

Muchos artistas internacionales han hecho eco de esta fuerza que la “cueca sola” desplegó por primera vez en el Teatro Caupolicán, en el centro de Santiago, en un acto por el Día Internacional de la Mujer en marzo de 1978. Sting es uno de ellos, con una propuesta que ha sido replicada por bandas como U2 en 1998 y otros exponentes de la música.

“Es un ícono de resistencia hasta hoy, es un acto que se hace en el presente. Se baila la ‘cueca sola’ por la desaparición de (la activista medioambiental) Julia Chuñil, se bailó por Camilo Catrillanca, detenidos desaparecidos en democracia como José Huenante en Chile, Santiago Maldonado en Argentina. Se baila en Sydney, París, ciudades de Canadá, es un acto que traspasó las fronteras”, concluye