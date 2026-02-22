Stefan Kramer anticipa su cuarta rutina en Viña 2026: “El humor tiene algo sanador”

El comediante chileno entregó detalles de su show en la tradicional conferencia de prensa previa al certamen, donde adelantó un espectáculo con imitaciones, música y reflexiones personales.

A pocas horas de su cuarta presentación en el Festival de Viña del Mar, Stefan Kramer afinó los últimos detalles de su rutina en la tradicional conferencia de prensa previa al certamen.

Con casi 25 años de trayectoria, el imitador anticipó que su espectáculo combinará novedad y experiencia. “Siempre tienen que haber sorpresas”, afirmó, reconociendo que el público espera reinvención constante.

Un show con madurez y sanación

Kramer explicó que su propuesta incorpora una mirada más reflexiva: “habiendo ya trabajado casi 25 años, me permito hablar de la madurez, del crecimiento, de situaciones cotidianas”.

Las imitaciones, su marca registrada, seguirán presentes, aunque integradas en un relato más amplio que busca identificación generacional. “Las imitaciones hoy día más me acompañan que sean tan protagonistas”, señaló.

El humorista también abordó el desafío generacional y reconoció que el entorno digital juega un rol clave en su proceso creativo, con ayuda de sus hijos y equipo para detectar tendencias.

Definió el humor como una herramienta de sanación: “Mi propósito es entregar un poco de sanación”, expresó, según reportó T13, subrayando que su meta es que las personas salgan del espectáculo con una perspectiva más liviana sobre sus problemas.