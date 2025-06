St. Vincent revela cómo surgió su colaboración con Mon Laferte: “He sido fan suya durante años (…) Su voz es perfección”

Durante su paso por el país, St. Vincent conversó con CNN Chile y compartió detalles sobre su colaboración con Mon Laferte en la reversión de su canción "Tiempos Violentos". También reflexionó sobre "Cruel Summer", el hit de Taylor Swift del que es coescritora y cómo verla en vivo en el "Eras Tour" la dejó "impresionada”.

St. Vincent, cuyo nombre real es Anne Clark, inició su carrera musical en la primera década de los 2000 como parte de The Polyphonic Spree y más tarde, de la banda de Sufjan Stevens.

Tras su lanzamiento como solista en 2007, con su disco debut Marry Me, ha consolidado una trayectoria marcada por su estilo innovador y ecléctico, fusionando elementos de rock, pop, electrónica y art rock.

Chile, en tanto, no se ha quedado exento del impacto musical de la ganadora de tres Premios GRAMMY. El país ya la había recibido con los brazos abiertos en dos de las ediciones locales del festival Lollapalooza (2015 y 2019) y finalmente, 2025 marcó el turno de su primer concierto como acto principal.

En esta ocasión, sin embargo, la cita fue distinta: más íntima, con su público propio y con la emoción de compartir escenario con la icónica Kim Gordon, ex Sonic Youth.

“Es increíble, y una de mis artistas favoritas de todos los tiempos”, dejó en claro Clark en entrevista exclusiva con CNN Chile.

Para Anne, la conexión con el público hispanohablante no es nueva. Desde hace años, reconoce que sus presentaciones en países como Chile, México, Colombia, Argentina y España han sido especialmente emotivos.

Tanto así, que decidió dar un paso más y grabar una reversión completa de su disco All Born Screaming en español en 2024, mismo año en que lanzó el álbum en su lengua natal.

“Siempre me ha conmovido ver a la audiencia cantar mis canciones en inglés, que no es su idioma natal. Pensé: ‘Tal vez puedo devolverles un poco de eso, ofrecerles un regalo humilde cantando en su idioma’. Fue, también, una excusa para mejorar mi español, que todavía no es perfecto, pero lo intento”, explicó.

Ese gesto de reciprocidad, según ella, surgió de una necesidad de conexión auténtica: “Fue una manera de acercarme al público, de decirles que los escucho, que los valoro”.

Sin embargo, no lo oculta: su dominio del idioma aún es modesto.

“En este momento, diría que mi español es un dos, o tal vez un tres… Puedo entender, pero mi cerebro no trabaja lo suficientemente rápido para responder. Entiendo muchas cosas, pero soy demasiado tímida para hablar”, confesó.

St. Vincent: “He sido fan de Mon Laferte durante años”

Su entusiasmo tenía un motivo extra: la colaboración con Mon Laferte en la nueva versión de Tiempos Violentos, un tema que terminó convirtiéndose en un diálogo musical.

“He sido fan de Mon Laferte durante años. La primera vez que supe de ella fue cuando estaba protestando en los Grammys y luego me sumergí en su música. Su voz es… perfección. Me encanta cómo compone y cómo arma todo. Inicialmente pensé: ‘Me encantaría que ella hiciera un cover de Tiempos Violentos, porque su voz sería perfecta’, pero luego ella se adueñó de la canción y reescribió parte de la letra para expresar sus propios sentimientos. Se transformó en un dueto, una suerte de conversación entre las dos. Estoy muy honrada de que ella aceptara hacerlo porque es maravillosa”, relató con admiración.

Durante la charla, la cantante también rememoró sus primeras experiencias en suelo nacional, especialmente una visita a Valparaíso, la ciudad natal de Laferte.

“Fui, creo que fue la primera vez que vine a Chile… Y fue hermoso”, recordó.

Y aunque la apretada agenda no le permitió recorrer demasiado en esta visita, reconoció sentirse consternada con la belleza natural de la capital: “He estado mirando los Andes todo el día. Son impresionantes, casi abrumadores”, aseguró horas antes del concierto.

La curiosidad de la artista de 42 años también alcanzó la gastronomía local. Cuando se le preguntó si había tenido oportunidad de familiarizarse con algún plato, reveló que le habían recomendado probar el famoso completo italiano, un clásico de la comida callejera local: “Un hot-dog con palta… ¡Me dijeron que lo probara! ¿Es bueno?”, llegó a preguntar entre risas, aunque con algo de desconfianza.

Su rol en el mayor éxito de Taylor Swift: “Siempre supe que Cruel Summer era una gran canción”

su colaboración en la composición de Cruel Summer, el hit más grande de Taylor Swift y el himno inequívoco de su exitoso Eras Tour.

“Fue una canción que tuve la suerte de formar parte. Trabajé en un tema con Jack Antonoff y luego él se la mostró a Taylor. Ella escribió Cruel Summer sobre esa base”, inició relatando.

“Estoy demasiado impresionada con sus fans y con el alcance tan masivo que tiene. Y esta canción, que era de hace varios discos atrás, y que de alguna forma… siempre supe que era una gran canción. Ella es una gran compositora, pero ni siquiera era un sencillo en ese momento y, sin embargo, cuatro discos después se convierte en… un monstruo. Es increíble.”, expresó.

Y tuvo la oportunidad de oírla en vivo. “Vi el show del Eras Tour en Los Ángeles y verla cantarla frente a 90 mil personas… se me cayó la mandíbula. Fue impresionante”.

También estuvo invitada en la gira de 1989, en 2015. “¡Qué gran momento! Tocamos Beck y yo con ella. Fue definitivamente el show más grande que había hecho. Era un estadio. Recuerdo haber pensado: ‘¿Cómo voy a caminar hasta el final de esta pasarela tan larga?’ Mi principal preocupación era no caerme. ¡Era tan, tan larga!”, contó entre carcajadas.

Sobre sus proyectos actuales, la artista aseguró que sigue escribiendo música sin parar: “Siempre estoy trabajando en un nuevo disco. Puede que estas canciones estén en el próximo álbum o que salgan dentro de diez años, quién sabe. Pero necesito escribir, porque es algo que tengo que hacer”.

Y entre sus inspiraciones más recientes, citó a la escritora Clarice Lispector, la película The Brutalist y a Pedro Almodóvar: “Ayer vi Dark Habits, la película sobre monjas lesbianas que consumen heroína. ¡Es una comedia! Me encantó”, comentó entusiasmada.