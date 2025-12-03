¿Cómo revisar mi Spotify Wrapped 2025?: Así puedes ver tu esperado resumen musical anual

La plataforma lanzó su esperado resumen anual con estadísticas personalizadas sobre tus artistas, canciones y hábitos de escucha del último año.

Spotify Wrapped 2025 ya está disponible para revisión. El esperado resumen musical anual de Spotify regresa con una experiencia interactiva que revela, a través de preguntas y datos personalizados, qué escucharon sus usuarios durante los últimos doce meses.

La plataforma permitirá a más de 700 millones de personas visualizar sus canciones, artistas y pódcast más reproducidos del año.

¿Cómo ver mi Spotify Wrapped 2025?

El Wrapped puede revisarse directamente desde la aplicación de Spotify, en la pestaña superior “Wrapped”. También es posible acceder mediante el enlace oficial compartido por la plataforma, que redirige a la página de Wrapped 2025. Desde allí, los usuarios podrán escanear un código QR para ingresar de manera rápida a su resumen anual.

Categorías y novedades

La edición 2025 incluye diversas métricas y segmentos personalizados, entre ellos: