Spotify presenta “Mensajes”: La nueva función para compartir contenido de la misma aplicación

La nueva función estará disponible a partir de esta semana para usuarios gratuitos y premium mayores de 16 años "en mercados selectos en dispositivos móviles".

Spotify presentó “Mensajes”, la nueva función que permitirá compartir contenido entre amigos en la misma aplicación.

“Los usuarios de Spotify nos han comentado que desean un espacio dedicado dentro de la app para compartir canciones, podcasts o audiolibros que les entusiasman con amigos y familiares, y una forma sencilla de seguir las recomendaciones”, explicó la plataforma de música.

“Para artistas, autores y creadores, compartir más fácilmente se traduce en más recomendaciones de boca en boca y ayuda a conseguir nuevos fans. Nuestro objetivo es ofrecer a los usuarios lo que buscan y que esos momentos de conexión sean más fluidos y ágiles en la app de Spotify”, dijeron.

Se pueden aceptar o rechazar las solicitudes de mensajes.

¿Cómo funciona?

Los mensajes son conversaciones individuales donde se puede compartir contenido de la misma aplicación. Se podrá reaccionar con texto y emojis.

Comparte contenido de Spotify e inicia un “chat” en la app con personas con las que hayas interactuado antes en la plataforma

Cuando escuches una canción, podcast o audiolibro en “Reproduciendo ahora”, toca el ícono de compartir, selecciona un amigo/a y presiona enviar

Al aceptar una solicitud de mensaje, podrás reaccionar con emojis, enviar mensajes y compartir contenido de Spotify

Se puede acceder a mensajes desde la foto de perfil en la esquina superior izquierda

“Los mensajes son para las conversaciones que ya tienes sobre música, podcasts y audiolibros con tus amigos y familiares. Es fácil iniciar un chat en la app con personas que conoces y con las que ya has compartido contenido de Spotify”, señaló la plataforma.