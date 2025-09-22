Cultura hollywood

Tom Holland sufre conmoción cerebral tras accidente en el set de “Spider-Man: Brand New Day”: Rodaje fue pausado

22.09.2025 / 13:45

La cinta, dirigida por Destin Daniel Cretton y con Zendaya entre su elenco, reorganiza su plan de trabajo sin cambios oficiales en la fecha objetivo de estreno.

La producción de Spider-Man: Brand New Day se detuvo temporalmente luego de que Tom Holland sufriera una conmoción cerebral leve durante una secuencia de riesgo en el set del Reino Unido el pasado

El actor fue hospitalizado el viernes pasado, estabilizado y dado de alta, y “tomará un descanso por precaución” antes de volver al trabajo en los próximos días, según confirmó Deadline con fuentes cercanas a la producción.

El medio añadió que el incidente ocurrió en el set de Glasgow y que no hay más lesionados.

The Hollywood Reporter, por su parte, corroboró que se trató de una conmoción leve y que el estudio programó una reunión para ajustar el plan de rodaje en función de esta pausa.

Spider-Man: Brand New Day, en tanto, está dirigida por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) y producida por Amy Pascal y Kevin Feige.

El elenco confirma el regreso de Zendaya (MJ) y suma nombres como Sadie Sink y Liza Colón-Zayas, además de la participación de Mark Ruffalo (Hulk), Jon Bernthal (The Punisher), Jacob Batalon, Tramell Tillman y el retorno de Michael Mando como Scorpion.

El estreno está previsto para julio de 2026.

