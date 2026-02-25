“Son tan lindas” y “adóptenlas”: Las redes se rinden ante el encanto de Nmixx

Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo y Kyujin conquistaron al público chileno con un discurso en español y la utilización de palabras chilenas como "bacán".

El K-Pop debutó en Viña del Mar de la mano de Nmixx. El grupo coreano ha desatado la locura en la Quinta, donde, a pesar de haber salido bien pasada la madrugada, ha mantenido una gran presencia para escuchar al grupo.

El carisma y encanto de las Nmixx, sumado a su repertorio y grandes habilidades de baile, han conquistado no sólo a sus fans, sino que también al siempre exigente público de redes sociales.

A través de X se han destacado diversos aspectos de las integrantes del grupo. Es así como los comentarios que se han repetido van desde “son tan lindas” a “adóptenlas”.

Por favor adoptenlas denles las llaves de la ciudad que no se vayan la ciudadanía alguien haga algo #Viña2026 — Dani ❤️‍🔥 (@taylord_bp) February 25, 2026

Las koreanitas cantando en español con kidd voodoo, saludando, presentandose y comunicandose con el publico y me van a decir q viene un gringo y ni un hola en español pueden decir?! Amadas Estas 6 niñas!! #Viña2026 #NMIXXenViñaDelMar #NMIXX pic.twitter.com/rBDLtMlweQ — FrAn ♡ ♡ ♡ (@FranGuarda6) February 25, 2026

NO ME ARREPIENTO DE MADRUGAR POR VERLAS #Viña2026 — ñau (@sqvrill) February 25, 2026