“Son tan lindas” y “adóptenlas”: Las redes se rinden ante el encanto de Nmixx
Por CNN Chile
25.02.2026 / 02:52
Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo y Kyujin conquistaron al público chileno con un discurso en español y la utilización de palabras chilenas como "bacán".
El K-Pop debutó en Viña del Mar de la mano de Nmixx. El grupo coreano ha desatado la locura en la Quinta, donde, a pesar de haber salido bien pasada la madrugada, ha mantenido una gran presencia para escuchar al grupo.
El carisma y encanto de las Nmixx, sumado a su repertorio y grandes habilidades de baile, han conquistado no sólo a sus fans, sino que también al siempre exigente público de redes sociales.
A través de X se han destacado diversos aspectos de las integrantes del grupo. Es así como los comentarios que se han repetido van desde “son tan lindas” a “adóptenlas”.