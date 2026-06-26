Sombr estrena el videoclip de “My Body Isn’t Ready”, junto a estrellas de “Obsession” y “Off Campus”

El cantante estadounidense Sombr lanzó su nuevo single, My Body Isn’t Ready, acompañado de un videoclip protagonizado por dos rostros en ascenso de la televisión y el cine juvenil: Inde Navarrette, actriz de Obsession, y Josh Heuston, conocido por Off Campus.

La canción, publicada este jueves 25 de junio, muestra una faceta vulnerable del artista, cuyo nombre real es Shane Michael Boose.

En el tema, Sombr aborda la inseguridad corporal, la autoimagen y la sensación de no estar preparado para una relación por la forma en que una persona se percibe a sí misma.

El videoclip fue dirigido por Gus Black y sitúa al músico en una fiesta en una mansión de Los Angeles, donde se siente fuera de lugar.

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Allí conoce al personaje interpretado por Navarrette, mientras Heuston aparece como parte del entorno que intensifica esa incomodidad.

En una de las imágenes centrales del video, sombr termina cubriéndose con papel maché hasta convertirse en una especie de escultura humana, una metáfora visual sobre esconderse o intentar encajar.

El propio artista explicó en Instagram que espera que la canción “pueda significar distintas cosas para distintas personas”.

También señaló que puede entenderse “como una metáfora” o de forma literal, como una descripción de cómo ha percibido su propio cuerpo durante toda su vida.

My Body Isn’t Ready fue escrita y coproducida por sombr, quien a sus 20 años viene de consolidar su ascenso internacional tras el lanzamiento de su álbum debut, I Barely Know Her.

La nueva canción llega además antes del inicio de su gira norteamericana You Are The Reason, que comenzará el 22 de julio en Ciudad de México.