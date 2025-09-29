Soda Stereo activa su web con cuenta regresiva: Hora del anuncio y qué se sabe

A través de redes sociales, el grupo compartió fragmentos de “Cae el sol” y “Disco eterno” y piezas con “Me verás volver”. Y en paralelo, Buenos Aires amaneció con afiches que exhiben los nombres "GUSTAVO. CHARLY. ZETA” y fragmentos de canciones icónicas.

El universo de Soda Stereo volvió a moverse.

El sitio oficial del grupo activó una cuenta regresiva que termina hoy lunes 29, a las 17:00 (hora de Argentina y también Chile), junto con un mensaje a la audiencia: “Los ecos de algo nuevo se aproximan… Suscribite y descubrilo antes que nadie”.

A través de las redes del proyecto, en tanto, se difundieron clips y piezas audiovisuales que remiten a temas del catálogo y al imaginario del grupo, alimentando la expectativa a horas del anuncio.

También fueron publicadas imágenes de fans entrando a un estadio con camisetas del grupo mientras sonaba Me verás volver.

La expectativa se explica por el historial reciente del proyecto tras la muerte de Gustavo Cerati en 2014.

Zeta Bosio y Charly Alberti, por su parte, han impulsado iniciativas como la gira Gracias Totales (2020), que reintrodujeron el cancionero de Soda Stereo a nuevas audiencias y reforzaron su legado en vivo.

¿Qué está confirmado?

Hay reloj en marcha en el sitio web oficial de la banda y un llamado a registrarse para recibir novedades.

Hasta ahora no existe confirmación oficial del contenido del anuncio.