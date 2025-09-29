Soda Stereo activa su web con cuenta regresiva: Hora del anuncio y qué se sabe
Por CNN Chile
29.09.2025 / 13:11
A través de redes sociales, el grupo compartió fragmentos de “Cae el sol” y “Disco eterno” y piezas con “Me verás volver”. Y en paralelo, Buenos Aires amaneció con afiches que exhiben los nombres "GUSTAVO. CHARLY. ZETA” y fragmentos de canciones icónicas.
El universo de Soda Stereo volvió a moverse.
El sitio oficial del grupo activó una cuenta regresiva que termina hoy lunes 29, a las 17:00 (hora de Argentina y también Chile), junto con un mensaje a la audiencia: “Los ecos de algo nuevo se aproximan… Suscribite y descubrilo antes que nadie”.
En paralelo, Buenos Aires amaneció con afiches que exhiben los nombres “GUSTAVO. CHARLY. ZETA” y fragmentos de canciones icónicas.
A través de las redes del proyecto, en tanto, se difundieron clips y piezas audiovisuales que remiten a temas del catálogo y al imaginario del grupo, alimentando la expectativa a horas del anuncio.
También fueron publicadas imágenes de fans entrando a un estadio con camisetas del grupo mientras sonaba Me verás volver.
La expectativa se explica por el historial reciente del proyecto tras la muerte de Gustavo Cerati en 2014.
Zeta Bosio y Charly Alberti, por su parte, han impulsado iniciativas como la gira Gracias Totales (2020), que reintrodujeron el cancionero de Soda Stereo a nuevas audiencias y reforzaron su legado en vivo.
¿Qué está confirmado?
Hay reloj en marcha en el sitio web oficial de la banda y un llamado a registrarse para recibir novedades.
Hasta ahora no existe confirmación oficial del contenido del anuncio.
Así luce el sitio oficial de Soda Stereo | Soda Stereo