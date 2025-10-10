La nueva experiencia en vivo de Soda Stereo llegará a Chile: Fecha, lugar y venta de entradas

El show, que agotó más de 100 mil entradas en Argentina, promete una experiencia inmersiva sin tributos ni reemplazos.

El regreso de Soda Stereo a los escenarios tendrá una nueva escala en Chile.

La banda argentina confirmó su espectáculo Ecos para el 26 de marzo de 2026 en el Movistar Arena, un show que promete una experiencia inmersiva y tecnológica con la presencia de Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio reunidos nuevamente en escena.

Con más de cuatro décadas de historia, Soda Stereo continúa siendo una de las agrupaciones más influyentes del rock en español.

Su legado, encabezado por clásicos como De música ligera, Persiana americana y Cuando pase el temblor, sigue marcando a distintas generaciones de oyentes en toda Latinoamérica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Soda Stereo (@sodastereo)

El espectáculo, que ya agotó más de 100 mil entradas en Argentina, combina innovación visual y sonora para revivir la esencia de la banda sin recurrir a tributos ni reemplazos.

De acuerdo con la producción, Ecos “no es un homenaje ni una película, sino un show en vivo”, que busca mantener la vanguardia característica del trío argentino.

Venta de entradas

Las entradas estarán disponibles en Puntoticket.cl, con preventa exclusiva para clientes Banco de Chile desde el 20 de octubre a las 12:00 horas y hasta el 22 de octubre a las 11:59 horas, con un 20% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés.

La venta general comenzará ese mismo 22 de octubre a las 12:00 horas.