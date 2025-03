Snoop Dogg se convierte en abuelo por octava vez

A los 53 años, el rapero Snoop Dogg dio la bienvenida a su nieta número ocho luego de que la menor de sus cuatro hijos, Cori (25), diera a luz en forma prematura el pasado 1 de marzo.

El nacimiento tuvo lugar el pasado sábado 1 de marzo, tres meses antes de lo previsto, según informó la propia Cori a través de sus redes sociales.

“La princesa llegó a los 6 meses”, escribió la joven de 25 años en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía en blanco y negro del pie del bebé.

En su publicación, Broadus compartió que ha enfrentado sentimientos de culpa por no haber podido llevar el embarazo a término.

“He llorado y llorado, comparándome y culpándome por no haber podido darle todo lo que necesitaba”, expresó. No obstante, aseguró que mantiene su fe: “Dios siempre me demuestra que me cuida“.

Según detalló, la cesárea de emergencia se realizó luego de que fuera diagnosticada con el síndrome HELLP, una complicación grave del embarazo caracterizada por hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas.

Broadus enfatizó la importancia de atender las señales del cuerpo y seguir las recomendaciones médicas. “Si hubiera esperado unos días más, la situación habría sido muy grave”, advirtió en una historia de Instagram.

“Por favor, escuchen a sus cuerpos y no crean todo lo que ven en TikTok”, añadió.

Cori Broadus y su prometido, Wayne Deuce, esperaban la llegada de su hija para junio próximo. Fue reportado que la nieta de Snoop Dogg se encuentra actualmente bajo cuidados médicos en una unidad neonatal.

El rapero de 53 años ya tiene otros siete nietos, a quienes suele referirse como “granddoggs“.

Snoop Dogg está casado desde 1997 con Shante Broadus, junto a quien tuvo tres hijos: Corde (30), Cordell (28) y Cori (25); además de Julian (26), nacido de otra relación.