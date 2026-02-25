Cultura Viña 2026

Skar Labra y Matteo Bocelli son los nuevos Reyes de Viña 2026: Ganaron por votación popular y de prensa

Por CNN Chile

25.02.2026 / 21:11

La ganadora de "Fiebre de Baile" se impuso en la elección femenina, mientras que el cantante italiano conquistó al público y periodistas para quedarse con la corona masculina, en una ceremonia que se realizará este jueves en el Novotel de la Ciudad Jardín.

La elección de Reyes del Festival de Viña del Mar 2026 ya tiene ganadores. Skar Labra, conocida por su participación en “Fiebre de Baile”, se convirtió en la nueva reina del certamen tras una intensa campaña en los últimos días que le permitió posicionarse entre las 10 favoritas por votación popular y obtener la mayoría de las preferencias de la prensa acreditada.

La figura superó a otras candidatas como Ignacia Michelson, Karen Doggenweiler, Fátima Bosch y Titi García-Huidobro.

El reinado masculino y la ceremonia

En paralelo, la prensa del certamen escogió al rey de Viña 2026, y el elegido fue Matteo Bocelli, quien logró conquistar tanto al público como a los periodistas por sobre grandes candidatos como Juanes, Stefan Kramer, Fernando Godoy y Karim Butte.

Según reportó Página 7, como es tradición, Skar Labra tendrá la misión de lanzarse en el clásico piscinazo que tendrá lugar este jueves en el recinto Novotel de la Ciudad Jardín, donde será coronada ante la prensa. El cantante italiano la acompañará en la ceremonia.

