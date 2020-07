VIDEO RELACIONADO – Video muestra a actriz de “Glee” antes de desaparecer (01:49)

Max Vivar, el vocalista de Villa Cariño, lanzó La Duda, el primer sencillo de su nuevo camino como solista.

La canción, compuesta y escrita en 2015, fue estrenada este jueves y no representa el fin de uno de los conjuntos emblema de la llamada nueva cumbia chilena.

“Este proyecto en realidad partió hace unos años, pero tardó en ver la luz dado que mi corazón siempre ha estado en mi grupo, con mis compañeros de Villa Cariño, no me estoy yendo de la banda, jamás lo haría, no podría abandonar a mis compañeros”, señaló Vivar.

La Duda llegó junto a un videoclip también rodado en confinamiento y digirido por Pascal Krumm, quien estuvo tras Bailando solo de Los Búnkers y Ya fue de Ana Torroja.

“Dentro de este lamentable contexto logré encontrarme conmigo mismo como creador de canciones y fue ahí que, tras lanzar un nuevo single con la Villa, decidí que ya era tiempo de lanzar también un single de mi álbum solista que pronto saldrá completo“, explicó vocalista de la banda conocida por Serenata Cruel, Adiós y Cliché, entre otras.

Junto a lo anterior, agregó que “mientras tanto, lancé este material que esta disponible en las plataformas y que tiene una propuesta audiovisual dirigida por el reconocido director Pascal Krumm”.

Finalmente, compartió que “luego de haber terminado esto me siento muy feliz y libre para navegar por todos los mares de la creación musical que es lo que amo y lo que le da sentido a mi vida, porque siento que con la música puedo ayudar, puedo alegrar, quizás conmover y estar en sintonía con toda mi gente”.

Así suena “La duda”, el primer sencillo solista de Max Vivar: