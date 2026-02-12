Cultura conciertos

Sin Bandera confirma show en Gran Arena Monticello: Cuándo es y dónde comprar entradas

Por CNN Chile

12.02.2026 / 13:38

{alt}

La fecha en Gran Arena Monticello se enmarca en la gira “Escenas Tour”, asociada al próximo disco “Escenas”, anunciado para 2026.

Sin Bandera sumó una nueva fecha en Chile para 2026 como parte de su Escenas Tour.

El dúo, integrado por Noel Schajris y Leonel García, agendó un show para el viernes 8 de mayo en Gran Arena Monticello (Mostazal), con entradas a la venta desde el jueves 12 de febrero a las 11:00 horas a través de Ticketmaster.

La gira se enmarca en el anuncio de Escenas, el próximo álbum de estudio del proyecto, previsto para el primer cuatrimestre de 2026.

En el mismo texto se menciona el lanzamiento del single ¿Qué Culpa Tiene Ella?, presentado como un adelanto de esa etapa musical.

El mapa con ubicaciónes y precios del concierto | Ticketmaster

En paralelo, el tour también considera un concierto en Santiago: el 7 de mayo en Movistar Arena,.

La venta, en tanto, iniciará el mismo jueves 12 de febrero a las 11:00 horas, vía PuntoTicket.

 

DESTACAMOS

País Trama Bielorrusa: ¿Por qué el Tribunal decidió mantener la prisión preventiva de Ángela Vivanco?

LO ÚLTIMO

Deportes Atleta ucraniano es descalificado en los JJ.OO. por intentar usar casco en memoria de víctimas de la guerra
Sin Bandera confirma show en Gran Arena Monticello: Cuándo es y dónde comprar entradas
Ministra Vallejo por Sala Cuna: “Esto de que el gobierno no hizo nada es super mañoso, tramposo y una excusa de último momento”
Senado aprueba reforma laboral de Milei: Proyecto pasa a revisión en la Cámara
Publican resultados de la postulación al Subsidio Eléctrico: Revísalos acá
Delcy Rodríguez dice que fue invitada a Estados Unidos y asegura que Maduro sigue siendo el “presidente legítimo” de Venezuela