Sin Bandera confirma show en Gran Arena Monticello: Cuándo es y dónde comprar entradas

La fecha en Gran Arena Monticello se enmarca en la gira “Escenas Tour”, asociada al próximo disco “Escenas”, anunciado para 2026.

Sin Bandera sumó una nueva fecha en Chile para 2026 como parte de su Escenas Tour.

El dúo, integrado por Noel Schajris y Leonel García, agendó un show para el viernes 8 de mayo en Gran Arena Monticello (Mostazal), con entradas a la venta desde el jueves 12 de febrero a las 11:00 horas a través de Ticketmaster.

La gira se enmarca en el anuncio de Escenas, el próximo álbum de estudio del proyecto, previsto para el primer cuatrimestre de 2026.

En el mismo texto se menciona el lanzamiento del single ¿Qué Culpa Tiene Ella?, presentado como un adelanto de esa etapa musical.

En paralelo, el tour también considera un concierto en Santiago: el 7 de mayo en Movistar Arena,.

La venta, en tanto, iniciará el mismo jueves 12 de febrero a las 11:00 horas, vía PuntoTicket.