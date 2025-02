Simply Red responde a la demanda de los fans chilenos y abre nuevas localidades para sus shows en Santiago

La medida tiene lugar tras rápido agotamiento de tickets para los cinco conciertos inicialmente anunciados por Simply Red, que se vendieron completamente con un año de antelación y demostraron un interés sin precedentes por la banda británica en Chile.

El inédito sold-out tras el anuncio de los conciertos de Simply Red en Santiago ha habilitado nuevos sectores en el Movistar Arena.

La destacada banda británica liderada por Mick Hucknall, se presentará en Santiago los días 4, 5, 7, 8 y 9 de marzo, como parte de su gira mundial 40th Anniversary Tour.

El Movistar Arena, en tanto, servirá como el escenario principal para celebrar las cuatro décadas de trayectoria musical del grupo, conocido por su influencia en los géneros soul, pop y R&B; además de éxitos emblemáticos como If You Don’t Know Me by Now, Stars, y Holding Back the Years.

Los detalles de las nuevas localidades

Ante la alta demanda y el rápido agotamiento de las entradas para las fechas iniciales, que se vendieron completamente a un año de su realización, la organización ha decidido liberar nuevas localidades.

Los nuevos tickets estarán disponibles a partir de hoy, martes 18 de febrero, desde las 12:00 horas y a través de PuntoTicket.