Silvio Rodríguez vuelve a Chile: Conciertos en Movistar Arena con artistas nacionales invitados

El trovador cubano Silvio Rodríguez tiene cuatro conciertos programados en el Movistar Arena entre fines de septiembre y comienzos de octubre. Diversos artistas chilenos reconocidos serán los encargados de abrir cada espectáculo.

El cantautor cubano Silvio Rodríguez vuelve a pisar suelo chileno tras años de ausencia y ofrecerá cuatro conciertos en el Movistar Arena.

El evento, que incluirá clásicos como Ya no te espero y Mariposas, contará con la participación de destacados artistas nacionales y grupos encargados de abrir cada espectáculo:

Lunes 29 de septiembre: Manuel García

Miércoles 1 de octubre: Illapu

Domingo 5 de octubre: Patricio Anabalón

Lunes 6 de octubre: Nano Stern

En sus presentaciones, Rodríguez estará acompañado por el grupo Trovarroco —Rachid López y Maikel Elizarde—, la flautista y clarinetista Niurka González, Oliver Valdés en batería y percusión, Jorge Reyes en contrabajo, Jorge Aragón en piano y Emilio Vega en vibráfono.

El camino musical de Silvio Rodríguez

Sobre su más reciente trabajo musical, el trovador comentó: “Es difícil ponerle nombre a un disco. Primero iba a ser Canciones del siglo XXI (menos una). Luego pensé en Después. Por último, me he decidido por Quería saber. Aunque quizá debería llamarse Quiero saber, porque eso es lo que me mueve. La única canción que no es de este siglo es la última: Tonada para dos poemas, de Rubén Martínez Villena”.

“Compuse esta música a principios de los años 70, cuando Roberto Fernández Retamar me pidió que hiciera un disco con poemas de Martí. Le dije que no me atrevía por la calidad de los que habían musicalizado Pablo Milanés, Sara González y Amaury Pérez. Entonces Roberto me sugirió trabajar con poemas de Rubén, poeta y revolucionario de los años 30 que ambos admiramos”, agregó.

Rodríguez explicó que logró musicar algunos de los versos de Villena, pero decidió mostrar solo su acercamiento a estas cuartetas alejandrinas. “Por entonces grabé una versión con Emiliano Salvador, Eduardo Ramos y Leoginaldo Pimentel, integrantes, como yo, del remoto Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC (GES). Creo que esta nueva versión también vale la pena, gracias a los excelentes músicos que me acompañan”.

Sobre su repertorio musical, señaló: “Las demás canciones las canté en muchos conciertos de barrio. Son como este joven y maltrecho siglo, al que espero que un buen día le crezcan las alas”.