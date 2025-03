Shawn Mendes resarce su error y canta Gracias a la Vida junto a la rapera mapuche MC Millaray

La estrella pop subió a la intérprete chilena en medio de la canción “You can’t make youth away”.

Shawn Mendes sorprendió al público del Lollapalooza con una invitada muy especial: La chilena MC Millaray, para interpretar un muy sentido verso en medio de su show.

Durante la interpretación de su canción “You cant take my youth away”, la estrella pop presentó a la rapera Mapuche quien lo acompañó en el escenario, haciendo estallar al público.

Al finalizar la canción, la rapera dio las gracias al canadiense que continuó con su show, destacando el talento de la chilena.

Asimismo, cantó Gracias a la Vida, después de la polémica que surgió en Argentina donde cantó el tema, pero se lo atribuyó a la intérprete Mercedes Sosa.