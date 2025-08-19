Sharon Stone, escéptica ante la nueva película “anti-woke” de Bajos Instintos: “Buena suerte con eso”

La estrella habló sobre el recientemente anunciado reboot del filme que la catapultó a la fama mundial en 1992 y expresó sus dudas.

Sharon Stone reaccionó al reboot de Bajos Instintos (1992) que prepara Amazon MGM Studios.

Durante una entrevista en el programa Today, de NBC, la actriz expresó escepticismo sobre el proyecto que busca relanzar la película de 1992, en la que interpretó a la icónica Catherine Tramell.

“Si va a ser como la primera en la que estuve, diría que… no sé por qué la harían”, señaló Stone.

Luego añadió: “I mean, go ahead, but good fucking luck” (“Quiero decir… Adelante, pero buena suerte con eso”).

¿Qué se sabe hasta ahora sobre la nueva película de Bajos Instintos?

El guion estará a cargo de Joe Eszterhas, autor de la cinta original, quien firmó un acuerdo de hasta 4 millones de dólares con Amazon.

Según explicó a TheWrap, la nueva versión buscará retomar el carácter provocador de la película original.

“El personaje de Catherine Tramell será abierto respecto a su sexualidad, será atrevido, divertido, iconoclasta… todas esas cosas”, comentó Eszterhas.

El guionista también adelantó que el reboot se plantea como un proyecto “anti-woke”, lo que, según él, implica un tono más directo y menos ajustado a códigos políticamente correctos.

Por ahora, no se ha confirmado si Sharon Stone participará en la nueva versión y tampoco se han anunciado detalles sobre el elenco, fecha de rodaje o estreno.

La película será desarrollada por Amazon MGM Studios junto a United Artists y Vault Entertainment.