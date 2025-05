Shakira sorprende al sumar romántica canción a la gira Las Mujeres Ya No Lloran: No la interpretó en Chile

La artista colombiana confirmó que incluirá un clásico de 2001 en el repertorio de su tour mundial, con el cual se presentó a comienzos de abril en Santiago.

En la antesala del inicio de la etapa estadounidense de su gira Las Mujeres Ya No Lloran, Shakira anunció que sumará al repertorio de sus baladas más icónicas.

La gira ya tuvo presentaciones en Brasil, Perú, Colombia y Chile. En su paso por Santiago, en marzo pasado, la cantante se presentó en tres fechas en el Parque Estadio Nacional.

Se trata de Underneath Your Clothes, sencillo incluido en el disco Laundry Service (2001), que marcó un punto de inflexión en su carrera internacional, sobre todo en Norteamérica.

“Creo que muchos de mis fans querrán escucharla, es uno de mis clásicos”, declaró en una reciente entrevista con la revista Rolling Stone.

La cantante también adelantó que el nuevo tramo del tour incluirá participaciones especiales.

En Carolina del Norte, su primera parada en la nueva ala del tour, compartirá escenario con Alejandro Sanz para interpretar La Tortura, mientras que en Nueva York se presentará junto a Rauw Alejandro y Ozuna.

Además, confirmó la presencia de Pitbull en el concierto programado para el 16 de mayo en Nueva Jersey.

Shakira también mencionó que ha compuesto fragmentos musicales específicos para distintas secciones del espectáculo, incluyendo arreglos con influencias del bolero y el flamenco.

“Quizá merezca la pena desarrollar alguna de estas canciones, porque no son solo música para rellenar huecos. Son piezas musicales sentidas y bien producidas”, concluyó.

¿Qué canciones incluyó Shakira en el paso de su Las Mujeres Ya No Lloran Tour por Latinoamérica?

(Intro) Caloris

La Fuerte

Girl Like Me

Las de la Intuición

Estoy Aquí

Empire

Inevitable

Te Felicito

TQG

Don’t Bother

Acróstico

Copa Vacía

La Bicicleta

La Tortura

Hips Don’t Lie

Chantaje

Monotonía

Addicted To You

Loca

Soltera

Cómo Donde y Cuándo

Última

Ojos Así

Pies Descalzos, Sueños Blancos

Antología

Poem To A Horse