Cultura estrenos

Prime Video confirma fecha de estreno de La Casa de los Espíritus: ¿Cuándo se podrá ver la serie?

Por CNN Chile

16.02.2026 / 16:41

{alt}

Este lunes, durante la Berlinale, se dio a conocer que la adaptación televisiva en español de la novela de Isabel Allende llegará a más de 240 países y territorios.

Prime Video anunció este lunes que la serie La Casa de los Espíritus se estrenará a nivel mundial el 29 de abril en más de 240 países y territorios.

El anuncio se realizó durante el 76° Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale), instancia en la que la producción presentará sus primeros episodios antes de su llegada al servicio de streaming.

La producción es la primera adaptación televisiva en español de la novela homónima de Isabel Allende y tendrá ocho episodios.

La Casa de los Espíritus | Prime Video

La historia se plantea como una saga familiar que recorre cerca de medio siglo, centrada en tres generaciones de mujeres, Clara, Blanca y Alba, en un país conservador de Sudamérica atravesado por tensiones sociales y conflicto político.

El elenco incluye a Alfonso Herrera como Esteban Trueba y a Nicole Wallace y Dolores Fonzi como Clara del Valle en distintas etapas de su vida. También participan Fernanda Castillo, Aline Kuppenheim, Eduard Fernández, Sara Becker, Fernanda Urrejola, Rochi Hernández, Juan Pablo Raba, Pablo Macaya y Nicolás Contreras, entre otros.

Sobre la producción, Prime Video indicó que la serie es realizada por FilmNation Entertainment, con apoyo de la productora chilena Fábula. En la comunicación corporativa de Amazon, FilmNation es presentada como la compañía detrás de Anora y Conclave, mientras que Fábula es citada por trabajos como La memoria infinita y Una mujer fantástica.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Prime Video (@primevideo)

DESTACAMOS

País A sacar el bloqueador y los quitasoles: La comuna del centro de Chile que este martes podría llegar a 35°

LO ÚLTIMO

Mundo Confederación General del Trabajo convoca a una huelga general contra la reforma laboral de Milei
Malas noticias para los fans de Jujutsu Kaisen: MAPPA se tomará una pausa y retrasará la emisión del octavo capítulo
Altas temperaturas: Senapred decreta alerta roja en la RM y Conaf activa botón rojo en más de 140 comunas del centro sur
Tras volverse viral, Barack Obama aclara sus dichos sobre los extraterrestres
Caso Farmacias Populares: Tribunal reprograma para junio audiencia de preparación de juicio oral contra Daniel Jadue
Prime Video confirma fecha de estreno de La Casa de los Espíritus: ¿Cuándo se podrá ver la serie?