Prime Video confirma fecha de estreno de La Casa de los Espíritus: ¿Cuándo se podrá ver la serie?

Este lunes, durante la Berlinale, se dio a conocer que la adaptación televisiva en español de la novela de Isabel Allende llegará a más de 240 países y territorios.

Prime Video anunció este lunes que la serie La Casa de los Espíritus se estrenará a nivel mundial el 29 de abril en más de 240 países y territorios.

El anuncio se realizó durante el 76° Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale), instancia en la que la producción presentará sus primeros episodios antes de su llegada al servicio de streaming.

La producción es la primera adaptación televisiva en español de la novela homónima de Isabel Allende y tendrá ocho episodios.

La historia se plantea como una saga familiar que recorre cerca de medio siglo, centrada en tres generaciones de mujeres, Clara, Blanca y Alba, en un país conservador de Sudamérica atravesado por tensiones sociales y conflicto político.

El elenco incluye a Alfonso Herrera como Esteban Trueba y a Nicole Wallace y Dolores Fonzi como Clara del Valle en distintas etapas de su vida. También participan Fernanda Castillo, Aline Kuppenheim, Eduard Fernández, Sara Becker, Fernanda Urrejola, Rochi Hernández, Juan Pablo Raba, Pablo Macaya y Nicolás Contreras, entre otros.

Sobre la producción, Prime Video indicó que la serie es realizada por FilmNation Entertainment, con apoyo de la productora chilena Fábula. En la comunicación corporativa de Amazon, FilmNation es presentada como la compañía detrás de Anora y Conclave, mientras que Fábula es citada por trabajos como La memoria infinita y Una mujer fantástica.