Serie chilena “Isla Oculta” se abre al mundo: Productora romana adquiere derechos de distribución global

La serie chilena “Hidden Island” (“Isla oculta”) dará un salto internacional tras la adquisición de sus derechos de distribución mundial —excluyendo Latinoamérica— por parte de la productora romana TVCO, según reportó Variety.

La ficción de seis episodios, ambientada en la Patagonia sur, combina thriller policial y misterio con elementos de ciencia ficción y forma parte de las 17 series seleccionadas en el Berlinale Series Market Selects, con proyección programada para este 16 de febrero.

Un equipo de lujo detrás de la trama

La serie sigue a Fabiola, una detective interpretada por Daniela Ramírez, nominada al Emmy Internacional por “Isabel”, quien investiga la desaparición de una arqueóloga mexicana en busca de la mítica Isla de la Amistad.

El guion corre a cargo de Julio Rojas —creador del exitoso podcast “Case 63″— junto a Felipe Carmona y Juan M. Dartizio, con dirección de Rodrigo Susarte. “Hidden Island” competirá por el nuevo Studio Babelsberg Production Excellence Award, que reconoce cualidades sobresalientes de producción y atractivo internacional. Rio Estudios retuvo los derechos para América Latina.