Boric: “Las fuerzas progresistas debemos levantar la voz para poner fin a los embargos” por deudas del CAE e insta a debatir un nuevo sistema de financiamiento

Durante la noche de este martes, el expresidente Gabriel Boric se refirió a la contingencia nacional, específicamente al embargo de las cuentas de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) por parte de la Tesorería General de la República (TGR) y al empate registrado en el Senado durante la votación del levantamiento del secreto bancario.

A través de X, Boric abordó el intento de impulsar un nuevo sistema de financiamiento para la educación y sostuvo que, pese a que se alcanzó un acuerdo en la arista técnica, el proyecto no recibió el respaldo de la oposición de ese entonces.

“Pese a que teníamos consenso técnico, durante nuestro gobierno la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE a miles de personas que han pagado por años montos mucho mayores que el valor de sus carreras. Hoy a esos deudores les vacían sus cuentas corrientes intempestivamente, generando graves situaciones de crisis en las economías familiares“, compartió por X.

Asimismo, deslizó una reflexión tras el resultado de la votación del levantamiento del secreto bancario en la Cámara Alta: “Y mientras esto sucede a costa de la clase media, los mismos que justifican este castigo a familias endeudadas, votan en contra de habilitar el levantamiento del secreto bancario, pese a que ya no hay dudas de que el crimen organizado ocupa la banca para blanquear y mover sus recursos”.

En ese sentido, cuestionó: “¿Dónde están las prioridades? ¿Por qué hay inflexibilidad y castigo para familias trabajadoras y sacrificadas que están endeudadas y se sigue siendo permisivo con los negocios del crimen organizado con el que todos queremos terminar?”.

Finalmente, el exdiputado envió un mensaje tanto a la ciudadanía como a la actual oposición, en medio de los desafíos que esta enfrenta.

“Mi solidaridad con quienes hoy ven y viven con estupefacción estas inaceptables contradicciones de la política. Las fuerzas progresistas debemos levantar la voz para poner fin a los embargos y vaciamiento de cuentas por deudas de estudio, retomar las propuestas por un nuevo sistema de financiamiento de la educación que sea justo y no una carga eterna. Y por otro lado, continuar firmes en la postura de perseguir y golpear en toda la línea al crimen organizado, en particular en su ruta del dinero”, cerró.