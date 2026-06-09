Suprema revisa casos de 104 funcionarios judiciales investigados por viajar al extranjero con licencia médica: No descarta sanciones severas

La Corte Suprema comenzó este lunes a revisar los casos de 104 miembros del Poder Judicial, incluyendo jueces y ministros, investigados por viajar al extranjero mientras se encontraban con licencia médica.

Durante el pleno de la Suprema se revisaron tanto los casos sobreseídos o absueltos como los de quienes presentaron recursos de apelación para solicitar una rebaja en su castigo.

“Como es de conocimiento público, el pleno de la Corte Suprema se reunió y en la sesión de hoy se van a analizar 104 casos de funcionarios judiciales que fueron sometidos a procedimientos de investigación sumaria, con el objeto de determinar su responsabilidad por haber salido del país, en circunstancias en que se encontraban haciendo uso de licencias médicas”, explicó el secretario del tribunal, Jorge Sáez, según consignó La Tercera.

Sáez señaló que podrían aplicarse sanciones más severas según los antecedentes. De hecho, no descartó la apertura de cuadernos de remoción para los funcionarios con responsabilidades más graves: “Está dentro de la facultad del pleno”.

No obstante, debido al alto volumen de expedientes, el tribunal no logró dictar resoluciones al cierre de la sesión y las comunicará al terminar la revisión de los más de 100 casos.