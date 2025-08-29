La guía definitiva de panoramas culturales durante septiembre 2025 en Santiago

Con panoramas que abarcarán recintos que van desde el Estadio Nacional y Movistar Arena hasta el GAM y Matucana 100, la capital reunirá actividades musicales, teatrales y familiares durante septiembre 2025.
Durante septiembre de 2025, Santiago contará con una amplia agenda de espectáculos culturales.
Entre estos, se incluyen conciertos internacionales, montajes teatrales, exposiciones y celebraciones de Fiestas Patrias.
También suma la variada agenda de las fondas y celebraciones de Fiestas Patrias en distintos parques de la capital, con actividades familiares y shows en vivo.
A continuación, la lista completa de eventos, ordenados alfabéticamente por recinto.
Centro Cultural CEINA
Obra visual: La imagen arde | 29 de agosto al 7 de septiembre
Obra: Viejas de Mierda | 6 de septiembre
Shrek, El Musical | 12 y 13 de septiembre
Obra: Ivanna Müller – We are still watching | 16 de septiembre
Música: Mauricio Redolés, 50 años de Poesía y Rock | 17 de septiembre
Obra de danzas: Vandal | 26, 27 y 28 de septiembre
Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM)
Música: Solístico y Amigos: Ana Liz Ojeda | 4 de septiembre
Obra: La Pérgola de las Flores | 4 al 14 de septiembre
Obra: Ursaris, el último encantador de osos | 6 al 14 de septiembre
Centro Cultural Matucana 100
Exposición: Glaciar | Del 20 de agosto al 5 de octubre
Exposición: La belleza y la furia | Del 13 de agosto al 12 de octubre
X Festival Interregional Primavera de Cuentos | 4 al 6 de septiembre
Obra: Mana Mā’ohi | 7 de septiembre
Obra: Lambe Lambe | 7 de septiembre
Obra: La contadora de películas | 24 de septiembre al 5 de octubre
Obra: Lo que queda del fuego | 26 de septiembre al 19 de octubre
Centro Cultural San Ginés
Humor: Chris Andrade | 3 de septiembre
Música: Él se quemará | 6 de septiembre
Humor: Ser madre no es fácil (Marcelo Alcázar) | 7 de septiembre
Obra: Hello Susy | 10 de septiembre
Centro X
Exhibición: Jung Kook (Golden: The Moments)| Hasta el 28 de septiembre
Ciudad Empresarial
El Extraordinario Circo: Alicia en el país de las maravillas | Del 8 de agosto al 21 de septiembre
Claro Arena
Música: Lionel Richie | 7 de septiembre
Fútbol: Adiós Capitanes (José Pedro Fuenzalida, Milovan Mirosevic y Cristián Álvarez) | 28 de septiembre
Espacio Diana
Música: Fandom Sonoro | 6 de septiembre
Obra: Mucho ruido, pocas nueces | 6 y 7 de septiembre
Obra: La Pérgola de las Flores | 16 al 19 de septiembre
Estadio Bicentenario La Florida
Música: Katy Perry | 6 de septiembre
Estadio Nacional
Fútbol: Chile vs. Uruguay – Clasificatorias 2026 | 9 de septiembre
Fútbol: M2: Japón vs. Egipto / M1: Chile vs, Nueva Zelanda / Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025 / Fase de Grupos | 27 de septiembre
Fútbol: M6: Marruecos vs. España / M5: Brasil vs, Mexico / Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025 / Fase de Grupos | 28 de septiembre
Gran Arena Monticello
Música: Amar Azul | 5 de septiembre
Humor: Dino Gordillo | 6 de septiembre
Música: De Saloon y Saiko | 13 de septiembre
Humor: Los Atletas de la Risa | 19 de septiembre
Música: Los Jaivas | 20 de septiembre
Música: Manuel Mendrano | 26 de septiembre
Música: The Beatles by The Shouts | 27 de septiembre
Gran Sala Sinfónica Nacional
Ballet Nacional Chileno – Brasas | 28 de agosto al 6 de septiembre
Música: Heroísmo y destino, Glinka-Prokofiev-Walton | 5 y 6 de septiembre
Música: Canción de una música de Pipa – Disfrutar de China | 25 de septiembre
Música: De Bohemia a Viena, Smetana – Castelnuovo-Strauss | 26 y 27 de septiembre
Movistar Arena
Música: Chayanne | Del 1 al 4 de septiembre
Música: Duki | 5 y 6 de septiembre
Música: Paulo Londra | 9 de septiembre
Música: Jesse & Joy | 11 y 12 de septiembre
Música: CA7RIEL y Paco Amoroso | 14 de septiembre
Música: UB40 | 16 de septiembre
Música: Jorge Celedón | 17 de septiembre
Música: Danny Ocean | 25 de septiembre
Música: Luciano Pereyra | 27 de septiembre
Música Avenged Sevenfold | 28 de septiembre
Música: Silvio Rodríguez | 29 de septiembre
Sala Nemesio
Obra: Me rompiste el corazón | Del 21 de agosto al 9 de septiembre
Sala Tessier
Obra: Tu corazón no calla, grita | 4 al 14 de septiembre
Teatro Aleph
Obra: La exiliada Mateluna | 5, 6 y 7 de septiembre
Obra: El Kabaret de la Última E speranza | 12, 13 y 14 de septiembre
Teatro Azares
Obra: Cabra de Monte | 26 de septiembre
Obra: Érase una vez un patito | 27 de septiembre
Teatro Bellavista
Obra: Carlos Caszely en el país de los cuentos | 23 de agosto al 13 de septiembre
Obra: 21 cosas para recordar | 22 de agosto al 27 de septiembre
Teatro CA660
Música: Alfredo Perl | 23 de septiembre
Teatro Camino
Obra: Caballo de feria | 27 de septiembre al 12 de octubre
Teatro Camilo Henríquez
Obra: País – Costra | 4 al 13 de septiembre
Teatro Cariola
Música: Covenant | 2 de septiembre
Música: El Sur es Hardcore, Santiago | 6 de septiembre
Música: Pestilence, 1349 y Cancer | 9 de septiembre
Música: Onyx | 27 de septiembre
Música: Innminence | Del 29 de agosto al 28 de septiembre
Teatro Caupolicán
Música: Hyde | 5 de septiembre
Música: Jacob Collier | 6 de septiembre
Música: Elite | 6 de septiembre
Música: Universo Animé Sinfónico | 7 de septiembre
Música: Sex Pistols | 9 de septiembre
Música: CeeLo GREEN | 13 de septiembre
Música: Epica | 16 de septiembre
Fiesta: HERRENSAUNA X DAME | 17 de septiembre
Música: Park Bo Gum | 24 de septiembre
Teatro Coliseo
Música: | Saian Supa Celebration | 4 de septiembre
Música: Sesión Macha – Perros con tiña | 5 de septiembre
Música: Alleh y Yorghaki | 6 de septiembre
Música: Neo Pistea | 26 de septiembre
Teatro El Cachafaz
Música: Any Ferrari y Tito Cerda (Milonga) | 4 de septiembre
Teatro Finis Terrae
Obra: Kafka, El proceso | 21 de agosto al 7 de septiembre
Teatro Ictus
Obra: Tres Marías y una rosa | 4 de septiembre al 25 de octubre
Obra: El traje del novio | 7, 14, 21 y 28 de septiembre
Teatro La Cúpula
Música: Tiny Fest 2025 | 30 de agosto y 7 de septiembre
Música: Green Valley | 6 de septiembre
Música: Sin Miedo | 5 de septiembre
Teatro La Memoria
Obra: HUMANE | 4 al 13 de septiembre
Teatro Mori (Bellavista)
Obra: Clase | Hasta el 14 de septiembre
Obra: La Sagrada | 20 al 28 de septiembre
Teatro Mori (Parque Arauco)
Obra: Alma al cuerpo | 9 y 10 de septiembre
Obra: Aquí me bajo yo | Del 29 de agosto al 13 de septiembre
Obra: La Pérgola de las Flores | 18 al 21 de septiembre
Obra: Mi Madre, Mi Novia y Yo | 26 de septiembre al 11 de octubre
Obra: Todo Bajo Control | 26 de septiembre al 11 de octubre
Teatro Mori (Recoleta)
Obra: Alma al cuerpo | 3 de septiembre
Obra: Animas de día claro | 5 al 21 de septiembre
Obra: Víctor Sin Víctor Jara | 25 al 28 de septiembre
Teatro Mori (Vitacura)
Obra: El Manager y el Artista | 4, 5 y 6 de septiembre
Humor: Felipe Izquierdo, Soy el único que no me conozco | 7 al 28 de septiembre
Obra: La remolienda | 11 al 27 de septiembre
Teatro Municipal
Visita guiada: La máquina del tiempo | 6 de septiembre
Ballet y danza: Giselle| 10 al 16 de septiembre
Teatro Nacional Chileno
Obra: Acreedores | 20 de agosto al 6 de septiembre
Teatro Nescafé de las Artes
Humor: Edo Caroe | 27 de agosto al 10 de septiembre
Humor: La Sole | 28 de agosto y 30 de octubre
Humor: Luis Slimming | 1 y 2 de septiembre
Música: 3×7 Veintiuna | 3 de septiembre
Música: Pat Metheny | 4 al 7 de septiembre
Humor: Edo Caroe | 8, 9 y 10 de septiembre
Obra: La Negra Ester | 11 al 14 de septiembre
Humor: Felipe Avello | 22, 23 y 24 de septiembre
Humor: Expertas en Nada | 25 de septiembre
Música: 2° Festival Internacional del Bolero (Homenaje a Lucho Gatica) | 26 de septiembre
Música: Ed Motta | 27 de septiembre
Teatro Oriente
Humor: Juan Pablo López | 5 y 27 de septiembre
Humor: Pedro Ruminot | 12 de septiembre
Humor: Lucho Miranda | 13 de septiembre
Isabel Allende presenta: Mi nombre es Emilia del Valle | 24 de septiembre
Teatro SIDARTE
Obra: Cabra de Monte | 4, 5 y 6 de septiembre
Teatro UC
Obra: La mantis religiosa | 13 de agosto al 13 de septiembre
Obra: Tragicomedia del Ande | 28 de agosto al 13 de septiembre
Teatro Zoco
Obra: Un interrogatorio | 22 de agosto al 5 de octubre
Música: Temporada de piano 2025 | 3 de septiembre al 22 de octubre
Música: Concierto Cuarteto Nothofagus | 6 de septiembre
Música: Temporada 2025 Orquesta Marga Marga | 29 de septiembre al 22 de diciembre
Teatro del Puente
Obra: Azul | 30 de agosto al 14 de septiembre
Fondas / Fiestas Patrias
Gran Rancherazo | Club Hípico | 6 de septiembre
Fonda NÓMADE | Centro Cultural Matucana 100 | 17 al 20 de septiembre
La Gay Fonda | Teatro Caupolicán | 18 de septiembre
Fonda Doña Rosa | Hipódromo Chile Independencia | 18, 19 y 21 de septiembre
Yein Fonda | Parque Ciudad Empresarial | 17, 18, 19 y 20 de septiembre
Fonda Doña Florinda | Parque La Araucana de La Florida | 18, 19, 20 y 21 de septiembre
Semana de la Chilenidad | Parque Alberto Hurtado | 17, 18, 19, 20 y 21 de septiembre
La Gran Fonda de Chile | Parque O’Higgins | 17, 18, 19, 20 y 21 de septiembre
Fonda Ñuñoa El Corazón de Chile | Parque Estadio Nacional | 17, 18, 19, 20 y 21 de septiembre