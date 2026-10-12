Detienen y hospitalizan a Selma Blair, actriz de “Legalmente rubia”, tras incidente en vuelo: Dos auxiliares resultaron lesionados

(CNN) — La actriz estadounidense Selma Blair, conocida por películas como Crueles Intenciones y Legalmente Rubia, fue hospitalizada y se encuentra en condición estable después de un presunto incidente ocurrido la noche del domingo a bordo de un vuelo comercial entre Los Ángeles y Nueva York, según informó su representante.

La policía acudió tras recibir una alerta por una pasajera que habría agredido físicamente a otras personas a bordo de un vuelo de Delta Air Lines procedente del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) y que aterrizaba en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York, según informó la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

La sospechosa fue identificada como Blair, quien fue detenida y posteriormente trasladada a un hospital para ser evaluada, agregó el organismo.

Dos auxiliares de vuelo reportaron lesiones y uno de ellos fue trasladado a un hospital para una evaluación adicional, informó la Autoridad Portuaria.

La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) está investigando el incidente. En una declaración enviada a CNN, su oficina de Nueva York señaló que la agencia “no hace comentarios sobre investigaciones en curso”.

Según un audio de las comunicaciones del control de tráfico aéreo obtenido por CNN, se solicitó la presencia de personal médico para recibir el vuelo a su llegada al JFK la noche del domingo, debido a que dos auxiliares de vuelo requerían atención médica.

Delta Air Lines dijo a CNN en un comunicado que la compañía “tiene tolerancia cero frente a conductas indisciplinadas o ilegales, ya que la seguridad de nuestros clientes y nuestra tripulación siempre es lo primero”.

La aerolínea agregó que agentes policiales recibieron el avión después de su aterrizaje.

El representante de Blair señaló el lunes que la actriz “experimentó una emergencia médica que derivó en la presunta conducta”. Tras aterrizar, agregó el comunicado, Blair “recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra en condición estable”.

Blair, quien vive con esclerosis múltiple, había compartido recientemente en Instagram un video que recopilaba algunos de sus últimos viajes.

La publicación, difundida el domingo, estaba acompañada por el mensaje: “De Los Ángeles a Nuevo México, de vuelta a Los Ángeles, a Nueva York y otra vez a Los Ángeles. Scout y yo hemos estado ocupados. Los extraño”.

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La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central y provoca que el sistema inmunitario ataque las células sanas del propio organismo. Actualmente no tiene cura.

Blair alcanzó notoriedad con su papel en Crueles Intenciones, película estrenada en 1999, y posteriormente tuvo un rol importante en Legalmente Rubia, de 2001.

También ha participado en películas de la franquicia Hellboy y en la comedia romántica La cosa más dulce.

En 2018, la actriz reveló que había sido diagnosticada con esclerosis múltiple y, en 2021, protagonizó un documental sobre su tratamiento y su experiencia viviendo con la enfermedad.